"Пикник" представит в Москве новую оригинальную программу, A'Studio выступят в идеально подходящем для них месте, а оркестр "Русская филармония" воскресит хиты фестиваля Сан-Ремо с непосредственным участием солистов из аппенинского далека.

Кто играет: Группа "Пикник"

Что играет: Арт-рок, готик-рок.

Почему идти: Неповторимая питерская группа снова посетит столицу, где наконец-то сможет представить новую программу "Всё перевернётся". Как поясняют Эдмунд Шклярский и его соратники, названием своим она обязана не только наличием в сет-листе одноимённой песни, уже успевшей полюбиться поклонникам, но и свежей концепции, действительно обещающей всё перевернуть. Место в центре сцены вместо ударной установки займёт рояль, который позволит хорошо знакомым хитам группы зазвучать совершенно по-новому. Для тех, кто не сможет присутствовать этим воскресным вечером в "Крокусе", "Пикник" отыграет эту программу повторно 22 января.

Где, когда, сколько: "Крокус Сити Холл"; 14 ноября; 1 200 - 12 000 руб.

Фото: ООО "Подмосковные вечера"

Кто играет: Группа A'Studio.

Что играет: Софт-рок.

Почему идти: Группа A'Studio, приучившая в 90-е нашу публику к томному поп-року, окончательно ужилась с вокалисткой Кэти Топурия, буйный темперамент которой противоречил привычной умеренности уроженцев Алма-Аты. Голос Кетеван привнес в звучание группы больше свежести и новизны, а профессионализм музыкантов, интересные мелодии и тонкие аранжировки обеспечили A'Studio новую серию хитов. Все они прозвучат на концерте в "Барвиха Luxury Village"; уникальные для отечественной поп-cцены элегантность, чувство стиля и вкус - в идеально подходящем для них месте.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Барвиха Luxury Village"; 13 ноября; 10 000 - 60 000 руб.

Фото: "Русская Филармония"

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Роберто Молинелли), солисты Кларисса Вики, Валерио Ди Рокко, Фабио Курто.

Что играет: Итальянская эстрада.

Почему идти: Стараниями оркестра "Русская филармония" современные итальянские канцоны из года в год обретают у нас новую жизнь. Программа "Золотые хиты Сан-Ремо" снова будет показана в Кремлевском дворце с непосредственным участием солистов из аппенинского далека, а за пульт оркестра вновь встанет Роберто Молинелли, председатель жюри и дирижер того самого фестиваля. Сет-лист составлен из песен победителей Сан-Ремо разных лет - Адриано Челентано, Аль Бано и Ромины Пауэр, Андреа Бочелли, Джанни Моранди, Лючиа Далла и Эроса Рамаццоти. Песни солнечные и светло-меланхоличные, романтика и ностальгия. Короче говоря, полная феличита.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский дворец; 14 ноября; 1 000 - 10 000 руб.