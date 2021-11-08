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Рубрика: В мире

Пользователи Twitter проголосовали за продажу Маском 10 процентов акций Tesla

Фото: Saul MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Saul MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Saul MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Большинство пользователей Twitter, принявших участие в опросе на странице американского предпринимателя Илона Маска, поддержали вариант с продажей 10% акций компании-производителя электромобилей Tesla. Опрос проводился с субботы по воскресенье.

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
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По его итогам, 57,9 процента из более чем 3,5 миллиона проголосовавших склонились к тому, что Маску стоит продать свою указанную долю в компании. Ранее основатель Tesla обещал, что будет придерживаться результатов голосования. После опроса Маск отметил, что был готов принять любой результат, пишет ТАСС.

Напомним, в начале ноября основатель компаний Tesla и SpaceX стал первым человеком в мире, чье состояние достигло 300 миллиардов долларов. Это произошло в результате роста цен на акции Teslа, которые обновили рекорд в ходе торгов, превысив отметку в 1154 доллара за акцию.

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