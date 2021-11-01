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01.11.2021 19:36
Рубрика: Экономика

Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием в 300 млрд долларов

Текст: Матвей Линник
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Основатель компаний Tesla и SpaceX стал первым человеком в мире, чье состояние достигло 300 млрд долларов, следует из данных Forbes Real-Time.

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Маск заявил о готовности продать акции Tesla для спасения голодающих

Состояние предпринимателя достигло этой отметки в результате роста цен на акции Teslа, которые обновили рекорд в ходе торгов в понедельник, превысив отметку в 1154 доллара за акцию.

Акции Tesla начали рост на прошлой неделе после объявления о том, что компания по аренде автомобилей Hertz намерена пополнить свой парк на 100 тысяч автомобилей Tesla. После этого рыночная стоимость компании превысила триллион долларов.

Парк компании Hertz будет в основном состоять из автомобилей Tesla Model 3, стоимость которых составляет около 40 тысяч долларов за машину. Сделка, по некоторым оценкам, обойдется Hertz в 4 миллиарда долларов в дополнение к расходам компании по аренде, расширяющей свою сеть зарядных станций.

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