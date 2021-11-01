Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием в 300 млрд долларов

Основатель компаний Tesla и SpaceX стал первым человеком в мире, чье состояние достигло 300 млрд долларов, следует из данных Forbes Real-Time.

Состояние предпринимателя достигло этой отметки в результате роста цен на акции Teslа, которые обновили рекорд в ходе торгов в понедельник, превысив отметку в 1154 доллара за акцию.

Акции Tesla начали рост на прошлой неделе после объявления о том, что компания по аренде автомобилей Hertz намерена пополнить свой парк на 100 тысяч автомобилей Tesla. После этого рыночная стоимость компании превысила триллион долларов.

Парк компании Hertz будет в основном состоять из автомобилей Tesla Model 3, стоимость которых составляет около 40 тысяч долларов за машину. Сделка, по некоторым оценкам, обойдется Hertz в 4 миллиарда долларов в дополнение к расходам компании по аренде, расширяющей свою сеть зарядных станций.