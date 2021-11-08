Представлена новая программа обучения водителей в автошколах

Общее количество часов обучения на права предложено увеличить, а количество часов вождения сократить. Кроме того, предлагается допускать в качестве инструктора по вождению только людей с высшим образованием. Все это прописано в проекте примерных программ подготовки водителей категории "В", которые были представлены профессиональному сообществу.

Напомним, что ныне действующие программы были утверждены в 2013 году и автошколы считают, что их надо доработать. По меньшей мере, актуализировать.

С тех пор много чего изменилось. Например, Правила разрешили учебную езду на автомагистралях.

Но не только в Правила дорожного движения было внесено огромное количество поправок. И изменился прием экзаменов в ГИБДД на получение водительского удостоверения. Ушел, например, экзамен на первоначальные навыки вождения, так называемая площадка. Теперь практический экзамен - один и он проводится в реальных дорожных условиях. А программы подготовки водителей оставались прежними.

Минпросвещения объявило конкурс, который выиграл экспертный центр "Движение без опасности". Недавно на рабочей группе был представлен проект этих программ, а теперь их презентовали автошколам. Впрочем, у автошкол к ним возникла масса вопросов.

Как уже писала "Российская газета", эти примерные программы предлагают увеличить количество часов обучения с нынешних 190 до 204. Однако при этом вводится самостоятельное обучение кандидатов, но - под контролем педагогов. Итого в автошколе придется провести 146 часов. Впрочем, педагоги высказали сомнение, что это будет работать. Ведь никто не будет платить за самостоятельную подготовку. Откуда тогда возьмется контроль педагога?

Первоначальное обучение вождению, то есть на площадке, предлагается сократить с 24 нынешних до 14 часов. При этом время вождения в городе сохраняется в том же объеме, что и сейчас - 32 часа. Да, действительно, при том, что в ГИБДД больше не принимают площадку, наверное не надо тратить столько времени на заучивание банальных маневров на ней. Им следует уделить больше внимания в городе.

Обучение вождению на площадке, предлагается сократить с 24 нынешних до 14 часов

Но, как показывает практика, количество сдающих с первого раза "город" после введения нового приема экзаменов резко сократилось. Значит, времени, отведенного на подготовку в городских условиях, не хватает и сейчас.

К тому же, именно вождение при подготовке водителя стоит дороже всего. Итого: времени на обучение отводится больше, а платить за него будут меньше.

Ну и, наконец, требование высшего образования от инструктора по вождению заставит произвести глобальную кадровую чистку в автошколах. А это очень болезненно. Можно вспомнить, с каким трудом было пробито требование к ним иметь среднее специальное образование. Но его получить проще, чем высшее.

Кроме того, примерные программы подготовки водителей - это не тот документ, которым устанавливаются требования к тем или иным работникам. Есть профессиональные стандарты, которыми эти требования закреплены. А значит, именно их надо менять. И потом уже вводить такие требования в программах.

Также были представлены элементы, которым водителей будут обучать на закрытых площадках. Предполагается, что это будут не обычные габаритные проезды, повороты, змейки, въезды в бокс и параллельная парковка, а некие упражнения, с помощью которых водителя научат пользоваться зеркалами, чувствовать габариты машины, а также правильно оценивать повороты руля.

В общем, по словам Владимира Бахарева, который их представлял, это даст возможность уйти от заучивания траекторий, что позволит лучше маневрировать.

Но остался вопрос: раз уж у нас не принимается экзамен на площадке, то, может, сами автошколы установят, как и кого обучать первоначальным навыкам? Есть масса разных методик, и все они имеют право на жизнь.

Также новые программы сохраняют требование о том, чтобы у автошколы было 0,24 га для обучения вождению, против чего давно выступают сами автошколы. Напомним, что эти 0,24 га появились, когда ГИБДД принимала экзамен на площадке. Они были необходимы.

Сейчас острая необходимость в них отпала. Для подготовки водителей категорий "С" и "D" этого мало, а для "В" - много. Правда, одно облегчение новый проект предусматривает. А именно - отказ от требования по минимальной освещенности закрытой площадки, от значения ее продольного уклона, а также от требования по коэффициенту сцепления на ней.

Напомним, недавно минпросвещения предложило свой проект актуализации программ подготовки водителей. Они представили сразу 58 программ. В них в том числе планировалось сократить количество часов вождения на площадке, добавив их к вождению в городе.

Добавлено обучение вождению в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, а также на автомагистралях.

И из них убраны эти самые 0,24 га. Но именно они стали камнем преткновения на пути принятия этих программ. Минэкономразвития дало отрицательное заключение на документ, указав, что отмена требования к размерам площадки ничем не мотивирована. Как будет решаться этот вопрос - неясно.