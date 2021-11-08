В Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко предложат новаторское прочтение "Риголетто" Верди, фестиваль Vivacello откроют номинанты на премию Grammy Дмитрий Яблонский и Ксавье Филлипс, Владимир Юровский совершит путешествие по "вселенной Губайдулиной", а Туган Сохиев вместе с Александром Канторовым повторит программу своего памятного концерта.

Кто играет: Андрей Батуркин, Николоз Лагвилава, Алексей Шишляев, Чингиз Аюшеев, Владимир Дмитрук, Сергей Кузьмин, Лилия Гайсина, Маргарита Гуща, Дарья Терехова, Полина Кумылганова.

Что играет: Дж. Верди "Риголетто".

Почему идти: Примирить драматическую правду с чисто музыкальным представлением (а именно в этом великое художественное утверждение "Риголетто") режиссер Владимир Панков попробовал, переосмысливая изобретенный им синтетический жанр саундрамы. В нашумевших спектаклях Панкова опера, балет и психологическая драма соединяются в самых причудливых формах. "Но в опере мы идем от музыки к действию, а в саундраме - от действия к музыке", - говорит режиссер. Так или иначе, его прочтение вердиевского хита обещает стать настоящим откровением. В новой постановке заняты не только солисты оперы и хор, но и артисты балета МАМТ.

Где, когда, сколько: Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко; 12, 13, 14 ноября; 1 000 - 4 500 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского (дирижер и солист Дмитрий Яблонский), Борис Андрианов, Ксавье Филлипс, Дмитрий Илларионов, Константин Лифшиц, Юлиан Рахлин, Сара Макэлрави.

Что играет: А. Дютийе - Концерт для виолончели с оркестром "Целый мир вдали", С. Струк - Двойной концерт для виолончели, гитары и оркестра (мировая премьера), Й. Гайдн - Концерт для виолончели с оркестром №2, В. А Моцарт - Фортепианный квартет № 2, И. Брамс - Фортепианный квартет № 2.

Почему идти: Единственный в России фестиваль, посвященный виолончельной музыке, Vivacello вновь собирает в Москве музыкантов экстра-класса. На концерте открытия в зале "Зарядье" состоится мировая премьера сочинения Самюэля Струка "Элиза, мой мираж" и прозвучит вдохновленный поэзией Бодлера опус Анри Дютийё "Целый мир вдали…" Их исполнят всемирно известные виолончелисты, номинанты на премию Grammy Дмитрий Яблонский и Ксавье Филлипс. Второй фестивальный вечер, в Концертном зале им. Чайковского, представит интернациональную команду, включающую арт-директора Vivacello Бориса Андрианова и его любимых партнеров - пианиста Константина Лифшица, скрипача Юлиана Рахлина и альтистку Сара Макэлрави. Этот ансамбль виртуозов сыграет фортепианные квартеты Моцарта и Брамса, отличающиеся изысканными гармониями; именины сердца для ценителей камерной музыки.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 9 ноября; 900 - 3 000 руб.; Концертный зал им. Чайковского; 12 ноября; 600 - 3 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Госоркестр России (дирижер Владимир Юровский), солисты Надежда Гулицкая, Анна Бутурлина, Елена Манистина, Борис Пинхасович, Алена Парфенова, Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова.

Что играет: С. Губайдулина - "Поэма-сказка", кантата "Рубайят", Der Zorn Gottes ("Гнев Божий") для оркестра, "Мираж: Танцующее солнце" для восьми виолончелей, кантата "Ночь в Мемфисе", Концерт для двух оркестров: эстрадного и симфонического.

Почему идти: Этой осенью отмечает 90-летие София Губайдулина - первая в истории женщина-композитор, кому удалось достичь вершин музыкального Олимпа. "Она - непонятная, и поэтому - явление", - когда-то писал о ней Альфред Шнитке. Свое видение этого явления продемонстрирует маэстро Владимир Юровский, давний поклонник творчества Губайдулиной. В программу юбилейного концерта он включил произведения разных периодов: от опусов 60-х годов до последней премьеры - Der Zorn Gottes. Кроме того прозвучат такие редкости, как кантата на тексты из древнеегипетской лирики "Ночь в Мемфисе" и Концерт для двух оркестров: эстрадного и симфонического. Путешествие по "вселенной Губайдулиной" обещает быть не самым простым, но как минимум увлекательным, и уж во всяком случае - экстраординарным.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 13 ноября; 1 000 - 3 000 руб.

Фото: Саша Гусов

Кто играет: Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижер Туган Сохиев), солист Александр Канторов.

Что играет: Г. Берлиоз - "Римский карнавал", Ф. Лист - Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, Н. Римский-Корсаков - "Шехеразада".

Почему идти: Нынешний главный дирижер Большого театра Туган Сохиев целиком повторит программу своего памятного многим концерта, который он дал в 2013 году, еще будучи руководителем Национального оркестра Капитолия Тулузы. Тогдашнее исполнение "Шехеразады" в Доме музыки было изумительным: 35-летний маэстро, ученик легендарного Ильи Мусина, так держал в руках нерв игры, а музыканты были настолько включены в творимое ими действо, что публика впала в экстаз, а финальные аплодисменты перешли в восторженный рев. Еще раз услышать сохиевскую "Шехеразаду" - мечта меломана, и теперь ей суждено сбыться. Правда, солировавший тогда во 2-м концерте Листа Жан Ив Тибоде ничем себя не выказал, но есть все основания полагать, что на этот раз сложнейшая партия будет исполнена блестяще. Ведь Александра Канторова, победителя последнего конкурса им. Чайковского, не зря называют в прессе "реинкарнацией Листа".

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 10 ноября; 1 000 - 3 000 руб.

Фото: Marshall Light Studio

Кто играет: Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижер Михаил Татарников), солисты Томас Хэмпсон, Лука Пизарони.

Что играет: Арии и дуэты из опер В. А. Моцарта, В. Беллини, Дж. Пуччини, Дж. Верди, фрагменты из мюзиклов .

Почему идти: Программа с гордым названием No Tenors Allowed ("Теноры не допускаются") представляет двух басов-баритонов - итальянца Луку Пизарони и американца Томаса Хэмпсона. Первый в силу южного темперамента грациозен и страстен. Второй, хоть и не считается обладателем большого голоса, знаменит певческой культурой и актерской харизмой. Особых сомнений в том, что тандем справится с популярными ариями (и уже тем более с популярными песнями) не возникает, хотя чего-то сверхъестественного ждать не стоит. Впрочем, для искушенной публики это не приговор, а начинающие операманы и вовсе с восторгом примут арию Фигаро, канцонетту Дон Жуана и, конечно же, фрагменты из классических мюзиклов.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 14 ноября; 1 500 - 6 000 руб.