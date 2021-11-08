Автолюбителей столичного региона предупредили о первом гололеде

Сильная гололедица ожидает жителей Москвы и Подмосковья во вторник 9 ноября. Из-за этого в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Как утверждает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, толщина льда на дорогах может составить до 10 миллиметров.

По словам Тишковца, виноват в этом холодный фронт, который сейчас проходит через Центральную Россию. Он понизит температуру до нулевых значений и превратит в лед всю влагу, которая выпала в столичном регионе накануне. Автомобилистам крайне не рекомендуется выезжать на дороги на летней резине.