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08.11.2021 13:03
Рубрика: Дороги

Автолюбителей столичного региона предупредили о первом гололеде

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сильная гололедица ожидает жителей Москвы и Подмосковья во вторник 9 ноября. Из-за этого в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Как утверждает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, толщина льда на дорогах может составить до 10 миллиметров.

По словам Тишковца, виноват в этом холодный фронт, который сейчас проходит через Центральную Россию. Он понизит температуру до нулевых значений и превратит в лед всю влагу, которая выпала в столичном регионе накануне. Автомобилистам крайне не рекомендуется выезжать на дороги на летней резине.