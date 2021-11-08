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08.11.2021 16:02
Рубрика: Авто

ГИБДД Москвы призвала автомобилистов срочно сменить резину

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Столичное управление ГИБДД призвало автолюбителей как можно скорее перейти на зимнюю резину.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Российским водителям запретят ездить на летней резине зимой

Как отмечает Telegram-канал городского управления, уже предстоящей ночью ожидается минусовая температура, возможен снег, дождь и сильный ветер. На дорогах ожидается гололедица.

"Если до сих пор не поменяли шины на зимние, то никуда не выезжайте", - призывают в автоинспекции.

Пешеходам из-за ухудшения погоды стоит обязательно прикрепить к своей одежде светоотражающие элементы. Кроме того инспекторы советуют приподнимать капюшоны при переходе дороги и в целом быть как можно внимательнее.