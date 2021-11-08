В Москве и МО приостановлен бесплатный проезд для непривитых пенсионеров

С сегодняшнего дня у жителей столичного региона старше 60 лет перестали работать в общественном транспорте социальные карты. Под ограничение попали те пожилые люди, кто не прошел вакцинацию от COVID-19.

Москва и Московская область не стали продлевать режим нерабочих дней, но оставили за собой право сохранить некоторые антиковидные ограничения. Так, помимо блокировки соцкарт непривитым пенсионерам, в столичном регионе действует требование перевода сотрудников с хроническими заболеваниями, а также тех, кому исполнилось 60 лет, на удаленную работу. Сохраняется масочный режим в общественных местах, причем, в общественном транспорте идут усиленные проверки ношения масок.