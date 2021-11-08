В Подмосковье военные развернули медцентр на 600 больных COVID-19

В понедельник в подмосковной Кубинке принял первых пациентов с коронавирусом временный инфекционный центр. Его по просьбе региональных властей развернули на своих фондах специалисты Минобороны РФ.

Они не только предоставили помещения для 600 больных, но и оборудовали стационар всей необходимой медицинской аппаратурой. А также укомплектовали центр врачами и медсестрами - более 220 таких специалистов прислали в Московскую область из Санкт-Петербургской Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Все они перед командировкой прошли на базе ВМА соответствующую подготовку.

"В составе врачебно-сестринских бригад - врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал, а также курсанты академии, которые будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры. Допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию", - сообщили в Минобороны РФ.

Известно, что работать военные медики будут посменно. Всех обеспечат средствами индивидуальной защиты. Размещение, питание и отдых врачей и медперсонала организовано на базе и за счет гостинично-оздоровительных учреждений Московской области.

Между тем, в понедельник на совещании регионального правительства с главами городских округов министр здравоохранения области Светлана Стригункова сказала, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась, но остается напряженной. Так что помощь военных окажется как нельзя кстати.

По поручению президента страны армейские медики оказывают ее и в других регионах России. В частности, более 200 специалистов работают с гражданскими пациентами в целом ряде лечебных учреждений Тульской области. Конкретно - в Щекинской городской больнице, Новомосковской городской клинической больнице и Алексинской районной больнице. Военные выполняют свои обязанности в приемно-сортировочном, госпитальном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделениях, а также в отделении анестезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб.

"В распоряжении военных медиков аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медицинское оснащение, необходимое для лечения широкого спектра патологий", - сообщили в Минобороны РФ. Результат их работы налицо - начиная с июня, они помогли справиться с коронавирусом более 2 тысячам пациентов.

А в Тыве военные железнодорожники развернули автомобильную газодобывающую станцию. С ее помощью лечебные учреждения республики будут обеспечивать жидким медицинским кислородом. Он жизненно необходим пациентам с тяжелой формой COVID-19.