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08.11.2021 16:22
Рубрика: Власть

Власти Москвы рассказали, как будут работать социальные карты у людей из групп риска

Текст: Ирина Рыбникова
После недельных ограничений Москва вернулась к привычному режиму жизни. Но некоторые ограничения, призванные снизить заболеваемость коронавирусом, в столице все же остались. В частности, приостановлена работа социальных карт для бесплатного проезда в общественном транспорте граждан из групп риска, пенсионеров старше 60 лет и тех, кто имеет тяжелые хронические заболевания. Как будут работать дальше их социальные карты? На этот вопрос столичные власти ответили подробно.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Блокировка, сообщает портал mos.ru, коснулась лишь тех пожилых людей, кто не имеет QR-кода, то есть не вакцинировался и официально не болел в последние шесть месяцев. Как только человек из группы риска сделает прививку или будет включен в реестр переболевших, карту ему разблокируют автоматически. Это случится в течение пяти-восьми рабочих дней после того, как сведения о перенесенной болезни или сделанном первом компоненте прививки появятся в медицинских информационных системах. Власти не исключают, что в процессе блокировки-разблокировки могут возникнуть сбои, поэтому оговаривают: если необходимое время прошло, а карта москвича не разблокировалась, нужно написать на портал mos.ru. Там для этого повесили специальный бланк онлайн-заявления. К слову, пройти вакцинацию для разблокировки соцкарт жители столицы вполне могут и в соседних регионах, необязательно для этого возвращаться в Москву.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Карту автоматически разблокируют и не вакцинированным, и не болевшим москвичам из групп риска. Но только на один день и для визита к врачу, запись на прием к которому должна быть сформирована в ЕМИАС не менее чем за пять дней до посещения поликлиники.

А вот студентам и детям-школьникам социальные карты блокировать не будут, за исключением случаев, когда студент имеет хроническое заболевание. Для лиц с хроническими заболеваниями в столице продолжает действовать домашний режим. Не будут также блокировать карты онкобольным, беременным и другим категориям граждан, нуждающихся в постоянном посещении врачей.

А как быть тем, кто попадает под блокировку транспортного приложения на социальной карте, но пользуется не бесплатным, а льготным проездом, то есть записанным на карту частично оплаченным проездным билетом? Им следует обратиться в кассы метро или офисы Мосгортранса, где действие оплаченного проездного продлят на оставшееся неиспользованным количество оплаченных дней. Это стандартная мера, которая использовалась и раньше, и все льготники в курсе того, как они могут доиспользовать неистраченные поездки.

Власти напоминают: в столице ежедневно с 8:00 до 21:00 работает "горячая линия" по коронавирусу: +7 495 870-45-09. По этому номеру телефона помогут всем, чьи карты оказались заблокированы ошибочно или вовремя не разблокировались.

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