Срок ареста экс-губернатора Хабаровского края Фургала могут продлить

Судя по всему, расследование дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала близится к завершению. Начались обычные и привычные в таких ситуациях процедуры - просьбы продлить срок ареста и рассмотреть дело в местном районном суде. Что-то надо дорасследовать, уточнить, согласовать с защитой. Напомним, Фургала обвиняют в организации убийств местных предпринимателей.

Как сообщили в ТАСС, в Верховный суд поступило ходатайство от Генеральной прокуратуры об изменении территориальной подсудности на один из судов Московской области. Однако защита обвиняемого просит рассмотреть уголовное дело в Железнодорожном суде Хабаровска.

Прокурор считает, что рассмотрение дела экс-губернатора в Хабаровске препятствует объективному рассмотрению обширный круг связей у Фургала. Слишком много у него влиятельных друзей. По словам прокурора, он исходит из правовых позиций кассационного суда и Европейского суда по правам человека. Известно, что задержание и арест Фургала сопровождались общественными волнениями в регионе, который он возглавлял. Просьба прокурора к суду - в связи с эпидемиологической ситуацией продлить срок ареста всем обвиняемым, а также арест на их имущество сроком на шесть месяцев.