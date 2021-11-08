В Бурятии рассказали, когда отменят систему QR-кодов

Систему QR-кодов для посещения общественных мест в Бурятии отменят только при условии вакцинации от коронавируса 80 процентов взрослого населения. Об этом на заседании оперштаба заявил глава республики Алексей Цыденов.

"Когда у нас будет достигнут показатель 80 процентов вакцинации, мы сможем отказаться от QR-кодов. Общая иммунизация станет высокой, и тогда не будет необходимости проверять эти данные. На сегодня вакцинировано 54 процента взрослого населения, это 68 процентов от плана, движемся дальше", - приводит слова руководителя региона ТАСС.

Как рассказал Алексей Цыденов, вакцинация в республике идет достаточно неплохими темпами. Первую прививку сделали 421 209 человек, завершили иммунизацию - 309 054. Несмотря на то, что количество заболевших продолжает расти, ситуация легче, чем была этим летом и в прошлом году.

"Надеемся, ускоренные темпы вакцинации позволят снизить количество заражающихся", - отметил глава республики.

Напомним, что во время нерабочей недели, которая продлилась с 30 октября по 7 ноября, в Бурятии не работали бюджетные организации, остальные предприятия продолжали функционировать. Заведения общепита принимали посетителей только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание, а также по отрицательным ПЦР-тестам.