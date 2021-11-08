В Бурятии рассказали, когда отменят систему QR-кодов

Новости

В Домодедово с машин каршеринга сняли автомобильные катализаторы 09:30
Михаил Мишустин поручил проводить международную олимпиаду по философии 09:21
ПВО Крыма усилят комплексы С-350 "Витязь" 09:16
СМИ: Минсельхоз хочет отменить пошлину на мясо ради стабилизации цен 07:40
Депутат Рады предупредил украинские власти о последствиях агрессии в Донбассе 07:27
В России начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19 06:25
США с 8 ноября разрешат въезд только привитым от COVID-19 иностранцам 05:58
Российско-украинская команда выиграла турнир по CS:GO в Швеции 05:30
USA Today: Рейтинг одобрения Байдена опустился ниже 38 процентов 04:55
В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ 04:19
Гинцбург: При ускорении вакцинации COVID можно одолеть за несколько месяцев 03:45
Захарова: Нужны практические шаги США для налаживания работы дипмиссий 03:18
В Венесуэле начнут прививать от COVID-19 детей старше двух лет 02:45
Меркель не будет заниматься политикой после ухода с поста канцлера 02:22
Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител 01:49
Пользователи Twitter проголосовали за продажу Маском 10 процентов акций Tesla 01:24
Утечка газа названа возможной причиной взрыва в кафе Казахстана 00:55
В баскетбольной Единой лиге "Локо" отыгрался у "Енисея" с "минус 17" 07.11.2021
Витория: Если покину "Спартак", у меня останется много историй, которые смогу рассказать 07.11.2021
Салливан: Президент Байден отказался от принципа "Америка на первом месте" 07.11.2021
Трусова пропустит Гран-при Японии из-за травмы ноги 07.11.2021
Более 295 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 07.11.2021
Главный тренер "Локомотива": Я доволен ничьей со "Спартаком" 07.11.2021
Инженерные войска усилили робототехническими комплексами "Уран-6" и "Уран-14" 07.11.2021
"Локомотив" в большинстве упустил победу над "Спартаком" 07.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
08.11.2021 09:17
Рубрика: Власть

В Бурятии рассказали, когда отменят систему QR-кодов

Текст: Ольга Коваль

Систему QR-кодов для посещения общественных мест в Бурятии отменят только при условии вакцинации от коронавируса 80 процентов взрослого населения. Об этом на заседании оперштаба заявил глава республики Алексей Цыденов.

Фото: Istock
Томич выиграл 100 тысяч в лотерее для привившихся от коронавируса

"Когда у нас будет достигнут показатель 80 процентов вакцинации, мы сможем отказаться от QR-кодов. Общая иммунизация станет высокой, и тогда не будет необходимости проверять эти данные. На сегодня вакцинировано 54 процента взрослого населения, это 68 процентов от плана, движемся дальше", - приводит слова руководителя региона ТАСС.

Как рассказал Алексей Цыденов, вакцинация в республике идет достаточно неплохими темпами. Первую прививку сделали 421 209 человек, завершили иммунизацию - 309 054. Несмотря на то, что количество заболевших продолжает расти, ситуация легче, чем была этим летом и в прошлом году.

"Надеемся, ускоренные темпы вакцинации позволят снизить количество заражающихся", - отметил глава республики.

Напомним, что во время нерабочей недели, которая продлилась с 30 октября по 7 ноября, в Бурятии не работали бюджетные организации, остальные предприятия продолжали функционировать. Заведения общепита принимали посетителей только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание, а также по отрицательным ПЦР-тестам.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

С 8 ноября вводится новый сертификат о вакцинации
СМИ: Минсельхоз хочет отменить пошлину на мясо ради стабилизации цен
Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител
Захарова: Нужны практические шаги США для налаживания работы дипмиссий
В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства