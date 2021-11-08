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08.11.2021 06:14
Рубрика: Общество

В Приморье больше 20% коек в больницах перепрофилировали под COVID-19

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье под ковидные госпитали перепрофилировали больше 20 процентов общего коечного фонда стационаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас в 24 медучреждениях Приморья развернуты 2 523 койки для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями. Занято примерно 90 процентов из них.

"Отличие от максимальной мощности - 200 коек, это корпус дальзаводской больницы. Сейчас там завершается ремонт, планируется введение его в эксплуатацию в начале декабря", - подчеркнула министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

По ее словам, ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции остается сложной, несмотря на введение новых ограничительных мер и длинные выходные.

"Чтобы все ограничительные меры принесли результат, должны пройти два инкубационных периода, то есть от двух до четырех недель. А пока мы видим рост заболеваемости", - сказала она.

Приморье поставило новый рекорд по вакцинации от COVID-19

По данным на сегодняшний день, COVID-19 за сутки диагностировали у 356 человек. Это новый антирекорд - впервые с начала пандемии количество случаев коронавируса превысило 350.

Как отметила Худченко, новая "волна" заболевания отличается тем, что у людей очень быстро развивается клиническая симптоматика, когда на 3-5-й день от начала заболевания они зачастую поступают в тяжелом состоянии. Врачи просят жителей при появлении первых симптомов обращаться в поликлинику, в амбулаторные инфекционные центры, которые на прошлой неделе перешли на 14-часовой график работы.

В крае, между тем, по предложению главы регионального Роспотребнадзора планируется расширить перечень предприятий, в которые вход будет разрешен при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от COVID-19. В него войдут торговые центры, гостиницы, парикмахерские, сауны.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Пандемия коронавируса COVID-19

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