После удара током на крыше вагона под Саратовом умер второй ребенок

В Саратове в больнице скончался второй из детей, получивших травму от удара током на крыше вагона на станции Летяжевка.

Как уже сообщала "РГ" в воскресенье днем на станции Летяжевка в Аркадакском районе Саратовской области двое детей залезли на крышу вагона грузового поезда. Там они задели за провода, находившиеся под высоким напряжением, В результате 11-летняя девочка погибла на месте, а ее 13-летний брат получил тяжелую травму и был госпитализирован.

В областном министерстве здравоохранения рассказали, что мальчик получил 90 процентные ожоги тела. Медики пытались спасти его, но безуспешно.

В связи с гибелью детей расследуется уголовное дело.