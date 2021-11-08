Сексолог рассказал о последствиях отказа от мяса для мужского здоровья

Полный отказ от мяса может привести к половой дисфункции у мужчин, поэтому прежде чем бросаться в омут очередной модной диеты, стоит проконсультироваться со специалистами.

Дело в том, что продукты животного происхождения содержат белки, необходимые для поддержания нормального уровня тестостерона. Об этом радио Sputnik рассказал семейный психотерапевт, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук.

По словам специалиста, на мужскую потенцию влияет много факторов, и среди негативных можно выделить такие, как курение, употребление спиртного, жесткие диеты, проблемы со сном. Недостаточное количество белка - один из них, но в то же время нельзя говорить, что отказ от мяса всегда играет решающую роль в этом вопросе.

- Большое значение имеет половая конституция мужчины, - заявил специалист, уточнив, что многие представители сильного пола способны сохранять свои сексуальные возможности, даже несмотря на наличие снижающих мужской потенциал факторов.

В частности мясо необходимо из-за содержащегося в нем холестерина, который принимает участие в синтезе тестостерона в клетках Лейдига, и аминокислоты лейцина, важной для формирования мышечной массы. Наиболее полезными сексолог назвал нежирные виды мяса, такие как говядина или индейка. Еще одним ценным источником белка являются перепелиные яйца.

Вместе с тем Евгений Кульгавчук предостерег и от злоупотребления мясом - его избыток также способен навредить организму, в первую очередь сосудам.

- В эрекции есть сосудистый компонент, и общее состояние сосудов тоже важно. Поэтому лучше остановиться на умеренном потреблении мяса. Кроме того, нужно помнить, что эректильная дисфункция часто бывает маркером расстройств сердечно-сосудистой и эндокринной системы, - заключил Евгений Кульгавчук.

Напомним, ранее специалист также назвал опасные для мужского здоровья продукты. В списке нежелательных напитков оказались в частности пиво (из-за наличия фитоэстрогенов) и кофе, если он употребляется в больших количествах. Помимо этого негативно на уровень тестостерона влияет мята.