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08.11.2021 15:02
Рубрика: Происшествия

Житель Перми рассказал, почему убил беременную жену и тестя

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Сегодня в зале суда мужчина, которого обвиняют в убийстве своей жены и пожилого тестя, рассказал о мотивах своего преступления, сообщает РИА Новости.

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По словам обвиняемого, он застал жену обнаженной с другим мужчиной. В дальнейшем между подсудимым и его беременной супругой произошла ссора, во время которой он нанес ей несколько ударов ножом. После этого мужчина встретил на улице тестя, которого ударил ножом более 60 раз. Мужчина от полученных ран скончался на месте.

Следственный комитет возбудил по факту убийства двух человек уголовное дело по статье № 105 УК РФ "Убийство". В настоящее время дело рассматривается в суде.

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