Томич выиграл 100 тысяч в лотерее для привившихся от коронавируса

53-летний томич Александр Колесников стал одним из победителей лотереи, которую правительство России проводит для вакцинировавшихся от COVID-19.

Водитель Томской клинической психиатрической больницы выиграл крупный денежный приз - 100 тысяч рублей. Как сообщает Департамент здравоохранения Томской области, первую прививку от COVID-19 он поставил еще в марте, а недавно ревакцинировался.

- Сначала я удивился, даже подумал, что меня разыгрывают, а потом очень обрадовался, - рассказывает победитель.

Денежный приз он уже потратил. Сделал подарок для всей семьи - купил новый телевизор.

Напомним, государственная лотерея для привившихся от COVID-19 стартовала 1 сентября. Таким образом правительство выражает признательность гражданам, проявившим сознательность и позаботившимся о своем здоровье. Всего будет определено 1000 победителей, каждый из которых получит по 100 тысяч рублей.