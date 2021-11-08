В Омске полицейский предотвратил изнасилование школьницы

Сотрудник омской полиции предотвратил совершение тяжкого преступления в отношении 14-летней девушки. Как рассказали в пресс-службе УМВД по региону, инцидент произошел в одном из домов по улице 2-й Трамвайной.

Наряд полиции 4 ноября прибыл по адресу после сообщения о совершенной краже. Лейтенант Еркен Танкибаев, находившийся на дежурстве в составе следственно-оперативной группы, вошел в подъезд и услышал подозрительные звуки. Оказалось, что на одной из лестничных площадок мужчина удерживает девочку-подростка.

Полицейский задержал предполагаемого злоумышленника и доставил в участок. По предварительным данным, 42-летний мужчина обманом заманил жертву в подъезд и намеревался совершить изнасилование.

В Следственном управлении СК по Омской области сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что подозреваемый, гражданин одной из бывших республик СССР, ранее вел с девочкой переписку на интимные темы. Мужчине предъявлено обвинение, по решению суда он помещен под арест.