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08.11.2021 22:46
Рубрика: Общество

В российских регионах решили поддерживать учителей

Текст: Светлана Сибина (Омск) , Татьяна Сухановская ( Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8604)
Омским учителям повысят оклады, а архангельским педагогам будут выплачивать "квартирные".

Оклады омских учителей и других работников образовательных учреждений вырастут на пять процентов. Новые начисления произведут с учетом октября.

Фото: РИА Новости
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Согласно указу, подписанному региональным министром образования, оклад преподавателей второго квалификационного уровня составит 8467 рублей, третьего - 8690, четвертого - 9000 рублей. В последний раз повышение производили три года назад.

- До 13,8 тысячи рублей поднимется также оклад заведующих библиотеками, лабораториями, мастерскими, учебным хозяйством, художественных руководителей. Индексация коснется также поваров, бухгалтеров и других сотрудников школ и детсадов, - сообщили "РГ" в региональном минобразования.

Скромный размер оклада заставляет педагогов брать дополнительную нагрузку, подрабатывать на частных уроках. Зарплата учителя математики в ульяновской средней школе, например, в среднем составляет около 30 тысяч рублей. При этом он ведет предмет с пятого по одиннадцатый класс, а также многочисленные кружки. Плюс классное руководство, за которое с недавнего времени введена доплата - 5000 рублей. Сельские учителя также получают компенсацию за ЖКХ в размере 2300 рублей.

Скромный размер оклада заставляет педагогов брать дополнительную нагрузку, подрабатывать на частных уроках

Поддержать учителей решили и в Поморье. Учителям, которые захотят переехать на работу в Архангельск, с 1 января будут выплачивать ежемесячную компенсацию за аренду жилья, это решение принято в связи с кадровым дефицитом в сфере образования столицы Поморья.

Дело в том, что в городе впервые с 90-х годов начали строить новые школы, одна из них рассчитана на 860 мест и должна быть сдана в округе Варавино-Фактория в конце 2021 года. А уже через год планируется открыть школу на 1600 детей в наиболее быстрорастущем "спальном" округе Майская Горка. Новостройки позволят разгрузить классы, сократить обучение во вторую смену. Но Архангельску потребуется не менее 150 новых учителей, при этом педагогов в городе не хватает уже сегодня - в основном иностранных языков, физики и математики.

35 тысяч рублей в месяц - на такую сумму в среднем может рассчитывать учитель математики в Омской области, если у него есть еще классное руководство и он ведет предмет с 5-го по 11-й класс

- Со следующего года будем частично компенсировать аренду жилья для иногородних учителей в размере 10 тысяч рублей в месяц, стараемся задерживать педагогов после окончания университета, - сказал в интервью "Российской газете" глава Архангельска Дмитрий Морев.

По информации городского департамента образования, право на выплату получат учителя школ, не имеющие постоянной регистрации в Архангельске, а также те, у кого нет жилья в собственности или пользовании (по договору найма служебного жилья).

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад СФО Омская область Омск СЗФО Архангельская область Архангельск

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