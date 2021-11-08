Министр МВД России представил нового главу полиции Ставрополья

В понедельник министр МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев в ходе видеоконференции представил личному составу главка региона нового главу ГУ МВД по Ставропольскому краю 56-летнего генерал-майора полиции Андрея Мишагина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- На эту должность Андрей Мишагин был назначен указом президента Российской Федерации, - отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В своем выступлении Владимир Колокольцев рассказал о служебной биографии Андрея Мишагина и выразил уверенность, что его профессионализм, высокая ответственность и организаторские способности позволят правильно выстроить работу в таком сложном субъекте, как Ставропольский край.

Министр обратил внимание на специфику региона. "Кавказские Минеральные Воды ежегодно посещают десятки тысяч отдыхающих и туристов. И конечно, это оказывает непосредственное влияние на оперативно-служебную деятельность, предъявляет повышенные требования к личному составу", - сказал он.

Также глава ведомства поручил усиленно бороться с киберпреступниками. По его мнению, результаты ставропольской полиции в этом направлении выглядят достаточно скромными. Колокольцев поручил также активизировать работу специальных подразделений.

С 2011 года ставропольскую полицию возглавлял Александр Олдак. В декабре 2020 года он подал в отставку, а в сентябре 2021-го был избран в краевую думу. Следом за Олдаком главой ГУ МВД по Ставропольскому краю стал генерал-майор Сергей Щеткин, но вскоре он был снят с должности.

Это случилось после того, как в июле нынешнего года в регионе разгорелся громкий скандал из-за задержания и последующего ареста главы УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова. Его и многочисленных подельников подозревают в создании преступной группировки и получении многомиллионных взяток.

Расследование дела еще не завершено. Особый резонанс тогда вызвала оперативная съемка из шикарного двухэтажного дома с шикарными интерьерами, в котором жил экс-начальник ГИБДД. В нем, в частности, были установлены позолоченные унитаз и биде.

Справка "РГ"

Генерал-майор полиции Андрей Мишагин родился 12 января 1965 года в городе Щекино Тульской области. В органах внутренних дел начал работать в 1993 году. 18 лет он служил в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями. Позже Мишагин возглавлял полицию Тульской области, затем пять лет руководил министерством внутренних дел Калмыкии. С 2018 года работал в управлении МВД по Ульяновской области.