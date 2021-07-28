На Ставрополье рассказали о схеме обогащения фигурантов "дела Сафонова"

Ставрополье на днях лишилось двух высокопоставленных полицейских: начальника Госавтоинспекции полковника Алексея Сафонова и начальника краевого ГУВД генерал-майора Сергея Щеткина. Выяснилось, что Сафонов много лет руководил организованной преступной группой, состоявшей в основном из его подчиненных. Те, кто должен был следить за порядком на дорогах края, сплели мафиозную сеть и брали поборы с водителей и транспортных компаний. Но еще больший резонанс вызвало видео шикарного дома, в котором жил полковник. О том, как лопнула криминальная схема, узнали корреспонденты "РГ".

...В это июльское утро по всему краю на рабочих местах и в домах у высших чинов местной ГИБДД одновременно начались обыски. Спецоперация была тщательно спланирована и прошла с участием окружных и федеральных силовиков из Главного управления собственной безопасности МВД России, Управления "М" ФСБ РФ и росгвардейцев из соседних регионов. Среди задержанных оказались также сотрудник ГИБДД Виталий Мельчиков, экс-начальник одного из отделов Госавтоинспекции Александра Аржанухина и четверо гражданских лиц. Вскоре в Москве оперативники арестовали и заместителя Сафонова подполковника Александра Ткаченко.

Их подозревают в создании преступной группы и получении многочисленных взяток. Предварительная сумма "навара" составила больше 19 миллионов рублей, но это, вероятно, только вершина айсберга. В СКР объяснили, что подозреваемые еще в 2017 году создали в регионе криминальную сеть.

"Они изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись ими среди грузоперевозчиков зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. Пропуска позволяли владельцам транспорта беспрепятственно возить грузы с нарушениями административного законодательства по территории региона, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД", - отметили в СК.

Как только об этом стало известно, перевозчики молчать перестали. И начали рассказывать, как годами им приходилось отдавать мзду правоохранителям. Иначе поборы были бы еще больше, а грузы-то возить надо...

- Каждый месяц платили, сумма менялась периодически - зависела от машины, от грузоподъемности. По сути, продавали "вездеход": ты его покупаешь - и насчет проверок гаишников можно не волноваться. Между прочим, зная, что они уже отдали положенное, то и не особо заморачивались по поводу безопасности, перегруза и так далее. А потом спрашивают: почему ДТП часты в крае? - рассказал корреспондентам "РГ" дальнобойщик из Михайловска Роман В.

Дворцовая жизнь

Особенно всех впечатлил обыск в роскошном жилище Сафонова. Двухэтажный особняк от пола до потолка набит золотом, дорогой мебелью и картинами. Золотой камин украшают золотые канделябры, вазы, зеркала и другие "безделушки". Венцом коллекции "дворца" стали золотые унитаз и биде. В конце видеозаписи Следственного комитета России показан стол с пачками наличных в рублях и иностранных валютах. В социальных сетях в мгновение ока появились сотни шуток на эту тему. Сафонова изображали в виде императора на балу, а автомобили ГИБДД превратили в царские кареты. При этом пользователи интернета обратили внимание, что цена ремонта в жилище запредельная, а вот чувство вкуса у заказчика отсутствует напрочь. Правда, сам Сафонов потом неуклюже оправдывался, утверждая: мол, домом занималась его гражданская жена, а лично ему "нравятся не все решения".

Корреспонденты "РГ" побывали возле дворца Алексея Сафонова. Находится он на окраине Ставрополя, практически за его границей. Это новый район города, где, к слову, много домов, как частных, так и многоквартирных, сотрудников силовых структур.

За высоким забором скрывается особняк главы Госавтоинспекции со ставшим уже легендарным золотым унитазом. Фото: Роман Кияшко/РГ

Вокруг стоят особняки примерно в том же стиле и, если судить по фасадам, той же стоимости. Хотя есть и строения поскромнее.

- Да, мы знали, что здесь живет полицейский. Но лично не были с ним знакомы, - говорит соседка Тамара, которую вместе с мужем мы встретили неподалеку от дома Сафонова.

- Начальник ГИБДД, это я знал. Но какого - краевого или городского, понятия не имел. Теперь вот выяснилось, - добавляет Сергей, супруг Тамары.

За домом такого завидного соседа приглядывала частная охранная организация. Безопасность роскошного особняка и двух дорогих автомобилей, которые были припаркованы во дворе и мелькали на фотографиях, сделанных в день задержания, доверить вневедомственной охране МВД он не мог.

Как снежный ком

Тем временем продолжают всплывать детали прошлого Сафонова, которые годами скрывали из страха. Например, выяснилось, что в 2009 году, когда он занимал должность замначальника региональной Госавтоинспекции, на Ставрополье ходили в обращении так называемые "визитки Сафонова" - карточки с номером телефона полицейского и отпечатанным рельефным серийным номером.

Такую могли получить влиятельные люди, связи с которыми были полезны Сафонову, а мелкая сошка - купить за большие деньги. Держатели "карт лояльности" показывали их сотрудникам ГИБДД, и те закрывали глаза на разные нарушения.

В 2017 году один подчиненный Сафонова из Пятигорска отправил анонимное письмо в Москву с просьбой вмешаться в нескончаемую коррупционную историю. Он рассказал, что сотрудникам дают ежемесячный план, обязательный для выполнения. В противном случае "нерадивых" инспекторов отправляют на посты, где приходится стоять сутками. А "продуктивные" работают в центре города.

После письма, как говорят, Сафонов устроил в городском правлении Госавтоинспекции проверку. Понятно, она ничего не выявила. А сам вскоре обронил фразу в разговоре с журналистами, которую иначе, как судьбоносной, не назовешь: "К сожалению, не все сотрудники Госавтоинспекции могут устоять перед предложением и получают денежные вознаграждения..."

Изображая ангела

По словам соседей Сафонова, он никогда не хамил, вел себя тихо, громких вечеринок не проводил. В общем, во всех отношениях, как говорится, законопослушный гражданин. Глава ГИБДД и в медийном пространстве не засвечивался. В информационном поле он появлялся исключительно в связи со своими прямыми обязанностями - когда речь шла о деятельности ГИБДД или же требовалось прокомментировать громкое происшествие.

"У полковника была привычка садиться в автомобиль без опознавательных знаков и ездить по дорогам края. Так он ловил нарушителей - если мимо кто-то пролетал на большой скорости или выезжал на встречную полосу, он передавал данные авто ближайшему посту", - рассказал "РГ" сотрудник правоохранительных органов.

Сафонов делился "лайфхаками от начальника ГИБДД": рассказывал, как правильно и безопасно водить машину, дарил цветы автоледи в преддверии Восьмого марта и категорически осуждал в комментариях взяточничество среди своих подчиненных. В глазах общественности начальник краевой Госавтоинспекции казался "хорошим полицейским" - всегда говорил правильно и убедительно, не был замечен в скандалах и выстраивал с журналистами доверительные отношения. Роль образцового стража порядка он исполнял мастерски.

На минувшей неделе суд избрал Сафонову меру пресечения. Его отправили под арест на два месяца. Вместе с ним дни в сизо будут коротать еще четверо подозреваемых, включая зама. Еще два человека сели под домашний арест, а один отделался ограничением определенных действий. Уголовное дело против группы возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере в составе организованной группы", Сафонову может грозить до 15 лет тюрьмы.

Кстати

Решение освободить от занимаемой должности начальника ГУВД по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина было лично принято министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, это было сделано по результатам специальной операции, которая проводилась на Ставрополье сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России и Управления "М" ФСБ России.

Мнение

Александр Кузьмин, заместитель председателя Думы Ставропольского края:

- Сигналы о том, что сотрудники ГИБДД занимаются поборами, периодически поступают от жителей Ставропольского края, в том числе и мне как депутату, - говорит он. - Когда создаются большие сложные схемы криминальных сообществ - это уже не уровень коррупции на дорогах, а уровень серьезных преступлений. Подобные факты надо выжигать каленым железом. Сейчас мы видим, что история получила логическое завершение.