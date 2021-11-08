На Кубани девочке с "маской Бэтмена" сняли повязку после операции

В Краснодаре Луне Феннер, известной как девочка с "маской Бэтмена", сняли повязки после пластической операции по пересадке кожи. Об этом "РГ" сообщили в клинике, где ребенок проходит лечение.

Пластическая операция стала последней у Луны в этом году и одной из последних вообще, если говорить о вмешательствах, связанных с удалением у нее невуса (родимого пятна). Сейчас девочка чувствует себя хорошо, а родственники и врачи ждут полного заживления у нее кожных покровов.

- Раньше таких пациентов с "маской Бэтмена" просто не брали на лечение, - рассказывает врач-онколог, проводивший операцию, кандидат медицинских наук, Павел Попов. - Им говорили следить за собой, наблюдаться, но в итоге в течение жизни у них неизбежно наступала меланома и они оказывались обречены. В случае с Луной мы смогли удалить невус. Я не слышал, чтобы в мире кто-то еще брался за подобную операцию с такой обширной и сложной локацией.

Пересадка кожи, проведенная Луне Феннер, - действительно уникальна. В этот раз небольшие участки кожи были взяты с бедра девочки и пересажены на лицо, чтобы сделать его наиболее гладким и эстетически приятным. Но даже до операции уже можно было сказать, что облик ребенка кардинально преобразился. А главное - исключена возможность появления у нее онкологического заболевания. Такая операция, первая в мире, стала возможна благодаря мастерству врачей и научному прогрессу, давшему в руки медиков новые, более совершенные лазерные инструменты.

Как уже писала "РГ", семья Феннер, которая живет в США, выбрала для лечения клинику в Краснодаре, потому что американские врачи заявили: для излечения Луны может потребоваться до 100 процедур. Отец и мать девочки оказались к этому не готовы. К тому же такое большое количество операций могло представлять опасность для жизни и здоровья Луны, а еще они являлись очень дорогостоящими. В то же время кубанские медики заинтересовались возможностью вылечить девочку и заявили, что смогут это сделать, используя другую технологию, которая, по их словам, "позволяет провести исцеление в более короткие сроки и с меньшим количеством инвазивных вмешательств". Краснодарские врачи сказали, что для достижения результата понадобится 12-18 месяцев и за это время Луне Феннер будет проведено шесть - восемь хирургических вмешательств.

Первую операцию по удалению невуса Луне Феннер сделали в Краснодаре в октябре 2019 года. Затем последовал еще ряд, каждая с перерывами в несколько месяцев, поскольку врачи всегда ждали заживления кожных покровов.