Ревакцинацию от COVID-19 на Кубани прошли 142 тысячи человек

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов рассказал о ситуации с ревакцинацией от коронавируса в регионе и о том, как повторная прививка помогает бороться с вирусом. По данным минздрава Кубани, на 8 ноября повторно вакцинировались уже 142 542 человека из разных районов.

- Практически ежедневно мы фиксируем новые антирекорды по заболеваемости коронавирусом в крае. Единственным способом остановить распространение болезни является вакцинация. В среднем антитела к вирусу уменьшаются через полгода, - сказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Глава министерства порекомендовал делать повторную прививку каждые полгода и вакцинированным ранее, и уже переболевшим COVID-19. По его словам, вакцинация с такой периодичностью наиболее эффективна и защитит организм даже от тех штаммов, которые могут появиться в перспективе.

За последние сутки в Краснодарском крае коронавирус выявили у 315 человек. Возраст заболевших от 1 месяца до 100 лет. Всего за все время пандемии в регионе подтвердили 83925 случаев COVID-19, скончались из-за болезни 7735 пациентов.

Как ранее сообщала "РГ", на начало ноября от коронавируса в Краснодарском крае привились больше 2,2 миллиона человек.