В Краснодаре за неделю остановили 1096 нарушителей антиковидных мер

В столице Краснодарского края в ходе рейдов с 1 по 7 ноября составлены 1096 протоколов об административных правонарушениях против нарушителей антиковидных мер. Как сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара, сейчас в городе работают 30 мобильных групп, которые патрулируют город и контролируют соблюдение ограничений.

- В составе групп сотрудники полиции, администрации и казачества. Такие рейды продолжатся и на этой неделе, поскольку решением губернатора в Краснодарском крае продлили ряд антиковидных мер и ввели новые ограничения. Их важно соблюдать каждому, чтобы не допустить рост заболевания коронавирусной инфекцией, - отметил начальник управления общественной безопасности и правопорядка Виталий Косенко.

Помимо патрулирования на улицах Краснодара и в общественных местах, специальные группы выезжают на предприятия потребительской сферы. Там проверяется соблюдение масочного режима у сотрудников и посетителей. За нерабочую неделю группы смогли проверить 1800 объектов, треть из них только за субботу.

Как ранее сообщала "РГ", с 6 ноября на Кубани ввели систему QR-кодов для всех заведений общепита на территории региона. Нерабочие дни было решено не продлевать после 7 ноября.