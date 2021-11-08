В Крыму начали строить крупнейший оптово-логистический комплекс

Под Симферополем началось строительство крупнейшего на полуострове оптово-логистического комплекса. Символическая церемония старта работ состоялась сегодня в селе Чистенькое.

Представители компании-инвестора и органов власти Крыма заложили символический камень на месте возведения объекта. Строительные работы уже идут: на этом этапе экскаваторы снимают верхний, плодородный слой почвы. Инвестором выступает крупная торговая сеть полуострова "ПУД".

- У нас уже есть один оптово-распределительный центр в Красногвардейском районе Крыма, - рассказал директор компании "ПУД" Артем Спиваков. - Но он работает на пределе возможностей и не отвечает целям развития сети. Поэтому мы приняли решение строить новый комплекс, который будет ориентирован не только на наши собственные внутренние потребности, но и на обслуживание всего заинтересованного бизнеса.

Сейчас сеть насчитывает в Крыму 100 магазинов и до конца года увеличится до 120. Руководство компании расценивает емкость полуострова в пределах 300 розничных торговых объектов и в ближайшее время планирует открыть свои магазины в большинстве относительно крупных населенных пунктов региона. До достижения предельной емкости в сегменте магазинов "продукты у дома" руководство не рассматривает возможность строительство под своим брендом супер или гипермаркетов.

Известно, что новый объект разместится на 25 гектарах и будет иметь площадь складских помещений 56 тысяч квадратных метров. Кроме того, предусмотрена сопровождающая такие объекты инфраструктура. Единовременно на складе смогут храниться 75 тысяч тонн продукции продовольственной и непродовольственной групп. Для этого запланированы помещения с различными температурными режимами: одни будут предназначены для глубокой заморозки до минус 18 градусов, другие - для охлажденных продуктов и для хранения при комнатной температуре.

Инвестор возводит комплекс на частной земле за собственные средства. Планируется, что новый объект, строительство которого должно быть завершено в июле 2023 года, создаст 1200 новых рабочих мест. Возведение комплекса оценивается в шесть миллиардов рублей. Инвестор рассчитывает, что введение в строй нового комплекса существенно снизит цены на большинство товаров.

- Сейчас в Крыму все продукты дороже, чем на материке, потому что дистрибуторы не работают с полуостровом напрямую. Сегодня цены в регионе диктуют перекупщики, - сказал Артем Спиваков. - Создав оптово-распределительный центр, мы можем только за счет логистики снизить цены на пять процентов. Плюс столько же - за счет работы напрямую с производителями, исключения цепочки перекупщиков. В целом, я думаю, после введения в строй этого центра, цены в Крыму снизятся на 10 - 15 процентов.

Предполагается, что до 30 процентов емкости складских помещений будут отведены под продукцию крымского АПК. Сеть "ПУД" и сейчас работает с местными фермерами, но пока не может удовлетворить все их запросы, отметил менеджер.

Отметим, что логистический комплекс в Чистеньком - не единственный строящийся объект этого сегмента бизнеса. В феврале нынешнего года в районе нового комплекса больниц Семашко и трассы "Таврида" началось сооружение аналогичного комплекса, но меньшего масштаба. Компания "Сервис-М" строит оптово-распределительный центр на площади 9,2 гектара. Стоимость проекта, что сейчас находится на завершающей стадии, оценивается в 325 миллионов рублей. Инвестор возводит складские помещения класса "А" высотой не менее 10 метров, оборудованные термостатами, современными системами вентиляции и пожарной безопасности. В самом комплексе предполагается наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузов и круглосуточная охрана.

Кроме того, в сентябре нынешнего года объявлено о строительстве в Севастополе под эгидой Минобороны РФ логистического комплекса двойного назначения. Объект будет обслуживать нужды военного ведомства и одновременно получит возможность оказывать логистические услуги бизнесу. Комплекс построят в рамках концессионного соглашения между Минобороны РФ и ООО "Управляющая компания "Совфрахт". Он займет 137 гектаров в районе Инкермана. Согласно проекту, грузооборот комплекса составит 123 тысячи тонн в год, площади для хранения - 170 тысяч квадратных метров. Предусмотрено строительство складов, площадок для открытого хранения имущества и техники, создание инженерной и транспортной инфраструктуры. В состав ПЛК "Севастополь" войдут причальная стенка, автомобильная и железная дороги. Объект должен быть сдан в декабре 2024 года.

Мнение

Ирина Кивико, вице-премьер правительства Крыма - министр финансов РК:

- Крым продолжает увеличивать инвестиционную привлекательность. С начала этого года республика заключила инвестиционных соглашений на общую сумму около 80 миллиардов рублей. Большинство из них относятся к сфере рекреационно-туристического комплекса, строительства, а теперь и торговли.