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08.11.2021 14:29
Рубрика: Легковые авто

Россияне покупают все больше электрокаров. Что помешает сегменту расти дальше

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

С января по октябрь 2021 года россияне купили 845 автомобилей с электрической силовой установкой.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Авторынок России в октябре: падение продолжается

По данным Ассоциации европейского бизнеса, это уже на 118% больше, чем было продано за весь прошлый год.

Рост популярности электрокаров в России обусловлен развитием инфраструктуры, что "даёт возможность дистрибьюторам выводить на российский рынок не только большее количество автомобилей, но и более доступные модели".

В АЕБ отметили, что рост может быть подорван отказом от продления нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили на ближайшие годы. Эта политика, по мнению АЕБ, приведёт к росту цен на электрокары и, как следствие, снижению покупательского спроса и стагнации в динамике продаж.

"Поэтому наш Комитет убежден, что продление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили выгодно как всем участникам рынка, так и государству", - заявили в АЕБ.