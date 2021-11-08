Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии, США и Европы

Национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, являющаяся мировым лидером по добыче нефти, повысила отпускные цены для рынков Азии, США и Европы, передает Bloomberg со ссылкой на документы.

Марка Arab Light с поставкой в декабре будет стоит на 1,4 доллара дороже за баррель, цена выросла на 2,7 доллара по отношению к корзине сортов Oman/Dubai. При этом ожидался рост не более, чем на доллар. С чем связано повышение цен пока не уточняется.

Страны ОПЕК+ во время встречи на прошлой неделе решили придерживаться принятого ранее плана по восстановлению добычи нефти, хотя поступали просьбы ускорить рост рынка на фоне восстановления мировой экономики.

В декабре добычу увеличат суммарно на 400 тысяч баррелей в сутки. Доля России в общем увеличении добычи составляет около 100 тыс. баррелей в сутки, столько же у Саудовской Аравии, на остальных участников альянса (21 страна) приходится 200 тыс. баррелей в сутки. Следующая встреча ОПЕК+ намечена на 2 декабря.