Шойгу рассказал о совещаниях в Сочи, американцах в Черном море и борьбе с COVID

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на телеканале "Россия 1" рассказал ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину об итогах прошедших в Сочи совещаний президента страны с руководством Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса.

К президенту, на доклад

Шойгу, в частности, сказал, что каждая серия таких совещаний - это фактически контроль выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также испытаний новых вооружений, военной и специальной техники для всех видов и родов войск с последующей поставкой этого арсенала в войска. Напомним, что нынешней осенью на совещаниях речь шла об оснащении Военно-морского флота и Воздушно-космических сил.

Применительно к тематике ВКС, по словам министра, были рассмотрены долгосрочные контракты на С-400 и сроки начала поставки зенитных ракетных систем С-500. Кроме того, говорили о долгосрочных контрактах на поставку высокоточных ракетных комплексов "Калибр" для подводного и надводного флота. "Уже подписан долгосрочный контракт по "Циркону", это гиперзвуковое оружие, - напомнил Шойгу. - Помимо этого, конечно, речь идет и о морской авиации".

Министр обороны отметил, что если прежде приходилось заниматься проблемами устранения недоделок и недоработок в оборонной отрасли, то в последнее время удалось выйти на нормальную, плановую, стабильную работу. Что позволяет России за, в общем, довольно небольшие средства в сравнении со странами, лидирующими по размеру расходов на оборону (Россия на 9-м месте по этому показателю), поддерживать на очень высоком уровне современность, исправность техники и боеготовность Вооруженных сил.

Глава военного ведомства рассказал, что по доле современной техники мы уже перешагнули 70-процентный рубеж. Шойгу надеется, что и ВМФ в ближайшие четыре года по уровню современности также перешагнет этот рубеж.

В качестве резюме министр назвал совещания в Сочи невероятно полезными. Хотя, наверное, не очень оригинальным, но очень эффективным средством или инструментом управления "такой огромной машиной, какой являются Вооруженные силы и государственный оборонный заказ".

Армия стала другой

Особое внимание Шойгу обратил на необходимость строгого, скрупулезного выполнения программы синхронизации поставок новой техники в Вооруженные силы с подготовкой специалистов для ее грамотной эксплуатации, прежде всего в военных вузах. А еще - с созданием инфраструктуры для ее хранения и технического обслуживания.

Свою мысль министр пояснил на примере авиации. Семь лет назад, когда в войска уже начали поступать новые самолеты, дефицит летного состава достиг почти 1400 летчиков. Пришлось принимать экстренные меры: сократить обучение в летных вузах с пяти лет до четырех, вернуть в строй довольно большое количество уволенных летчиков и других специалистов.

- Помимо этого, нам надо, конечно, под новые самолеты строить аэродромы, укрытия, - продолжил Шойгу. - Ну и порты, причалы, пирсы, пункты погрузки, пункты хранения, размещения войск. Им надо жить и нормально, сегодня уже не послевоенный период. За годы проведения совещаний уже стало видно, что у России сегодня и промышленность, и армия совершенно другие. Армия сегодня современная, мобильная. И самое главное, в Вооруженных силах очень высокий боевой дух.

Это, подчеркнул министр, объясняется, в том числе, наличием у командного состава (вплоть до командиров батальонов) боевого опыта. Так, среди летчиков боевой опыт в Сирии получили свыше 90 процентов. "Ну и у тех, кому предстоит в армию пойти, сейчас, конечно, совершенно другой настрой по отношению к армии, чем 15 лет назад", - сделал вывод глава военного ведомства

Россию проверяют на прочность

Была затронута и тема нашего вынужденного реагирования на заход кораблей НАТО в Черное море. Чем это чревато - с учетом того, что все контакты с НАТО сейчас свернуты? Шойгу пояснил, что появляющиеся в Черном море корабли нерегиональных держав с высокоточным оружием большой дальности на борту в Минобороны РФ не оставляют без внимания. "Естественно, мы наблюдаем за кораблем, сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном. И, конечно, мы не должны допускать таких вещей, - уверен министр обороны. - Но если говорить еще точнее, то, конечно, это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система (обороны. - прим. ред.) по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны".

Шойгу добавил, что нынешние инициаторы захода кораблей в Черное море не одиноки в таких проверках и походах, и, что дальше у них, видимо, предстоят учения с нашими соседями, с грузинским и с украинским флотами. А что же Россия, как она на это реагирует? Министр сказал, что мы тоже проводим учения и будем их проводить.

95 процентов вакцинированных

Следующий вопрос касался впечатляющих результатов, которых удалось достичь в армии и на флоте в борьбе с COVID-19. В ответ Шойгу вновь озвучил цифры, которые приводил на совещании в докладе президенту. "Вакцинация у военнослужащих - 95 процентов. 5 процентов - это те, кому по медицинским показаниям нельзя вакцинироваться, - сообщил министр. - Из этих 95 процентов у нас уже почти 30 процентов прошли ревакцинацию".

Планово идут как вакцинация, так и ревакцинация. Это существенно повлияло на снижение заболеваемости. "У нас заболеваемость или инфицированность коронавирусной инфекцией среди вакцинированных в 6 раз ниже, чем общероссийские показатели, - привел данные глава военного ведомства. - И в два раза ниже, чем в прошлом году. То есть, если в целом по России, это на почти 44 процента выше, чем в прошлом году, то у нас она как раз в два раза ниже, чем в прошлом году. Летальность - это, наверное, основной показатель. У нас она в 45 раз - не процентов, а раз - меньше, чем общероссийские показатели. Поэтому те меры, которые приняты в Вооруженных силах, дают свой результат. И основная из них - это, конечно, вакцинация. И мы будем продолжать эту работу. Считаем, что и всем остальным надо идти этим же путем".

Тут министр снова обратился к наглядному примеру. По его словам, если вдруг на корабле в дальней морской зоне появится инфицированный, придется возвращать корабль. В том числе подводный крейсер стратегического назначения. "А кто встанет на дежурство боевое, кто страну будет защищать"? - задался вопросом Шойгу. - Это все серьезные вещи, Стратегические ядерные силы. У нас экипажи, которые на боевом дежурстве круглые сутки, и мы не можем здесь допустить даже малейших сомнений в том, что мы уверенно управляем всем этим процессом. Поэтому и принимаются такие меры", - объяснил министр.

В числе таких мер он назвал шестикратное увеличение в прошлом году количества лабораторий по определению ПЦР, по проверке инфицированных. Лаборатории эти установили фактически по всей России - от Камчатки до Калининграда. Анализ там делают в течение двух часов. При проведении масштабных мероприятий, например, призыве граждан на военную службу или на крупнейших учениях, проводится очень активное ежедневное тестирование всех участников, чтобы не допустить появления больных COVID-19. А если вдруг больной где-то появится, - чтобы в максимально сжатые сроки локализовать такие участки.

Кроме того, Шойгу отметил трехкратное по сравнению с прошлым годом сокращение занятости коечного фонда в Вооруженных силах. "И мы, естественно, помогаем и гражданскому населению в субъектах Российской Федерации", - подытожил министр, имея в виду поставки кислорода в гражданские лечебные заведения и работу там бригад военных медиков. Шойгу также призвал всех сограждан вакцинироваться и ревакцинироваться.