СМИ: Минсельхоз хочет отменить пошлину на мясо ради стабилизации цен

Министерство сельского хозяйства предложило отменить пошлину на ввоз замороженной говядины и свинины для стабилизации цен на внутреннем рынке. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо ведомства, направленное в правительство.

Предлагается установить квоту на ввоз говядины и свинины в 200 тысяч тонн для каждого вида мяса - то есть, в размере годовой потребности в импорте. На этот объем пошлина распространяться не будет. Сейчас пошлина составляет не менее 15%, а в октябре импортеры говядины потеряли возможность получать скидку из-за изменения сетки тарифных преференций ЕАЭС.

Как говорится в письме Минсельхоза, отмена пошлины поможет увеличить предложение на российском рынке и сдержать рост цен. Например, цена на свинину в мире падает: в Бразилии на 16%, в Европе - на 7%, и, если обнулить пошлину, составляющую 25%, Россия сможет получить импортную продукцию по цене, сопоставимой с отечественной.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что российские производители могут счесть такие меры несправедливыми, поскольку они имеют стратегические планы по развитию производства с учетом таможенно-тарифной политики государства. Однако ситуация имеет "социальный импульс" и эти меры способны затормозить рост цен.

По данным Росстата на конец октября, сильнее всего в России выросли цены на мясо птицы - почти 31% по сравнению с прошлым годом.