Новости

СМИ: Минсельхоз хочет отменить пошлину на мясо ради стабилизации цен 07:40
Депутат Рады предупредил украинские власти о последствиях агрессии в Донбассе 07:27
В России начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19 06:25
США с 8 ноября разрешат въезд только привитым от COVID-19 иностранцам 05:58
Российско-украинская команда выиграла турнир по CS:GO в Швеции 05:30
USA Today: Рейтинг одобрения Байдена опустился ниже 38 процентов 04:55
В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ 04:19
Гинцбург: При ускорении вакцинации COVID можно одолеть за несколько месяцев 03:45
Захарова: Нужны практические шаги США для налаживания работы дипмиссий 03:18
В Венесуэле начнут прививать от COVID-19 детей старше двух лет 02:45
Меркель не будет заниматься политикой после ухода с поста канцлера 02:22
Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител 01:49
Пользователи Twitter проголосовали за продажу Маском 10 процентов акций Tesla 01:24
Утечка газа названа возможной причиной взрыва в кафе Казахстана 00:55
В баскетбольной Единой лиге "Локо" отыгрался у "Енисея" с "минус 17" 07.11.2021
Витория: Если покину "Спартак", у меня останется много историй, которые смогу рассказать 07.11.2021
Салливан: Президент Байден отказался от принципа "Америка на первом месте" 07.11.2021
Трусова пропустит Гран-при Японии из-за травмы ноги 07.11.2021
Более 295 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 07.11.2021
Главный тренер "Локомотива": Я доволен ничьей со "Спартаком" 07.11.2021
Инженерные войска усилили робототехническими комплексами "Уран-6" и "Уран-14" 07.11.2021
"Локомотив" в большинстве упустил победу над "Спартаком" 07.11.2021
Россиянин Бедрин завершил сезон в "Формуле-4" победой 07.11.2021
Россияне переключились с электронных книг на бумажные 07.11.2021
"Голодающий" Саакашвили отказался от лечения в тюрьме 07.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
08.11.2021 07:40
Рубрика: Экономика

СМИ: Минсельхоз хочет отменить пошлину на мясо ради стабилизации цен

Текст: Евгения Думанская
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Министерство сельского хозяйства предложило отменить пошлину на ввоз замороженной говядины и свинины для стабилизации цен на внутреннем рынке. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо ведомства, направленное в правительство.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
В Минсельхозе рассказали о мерах для сдерживания цен на мясо

Предлагается установить квоту на ввоз говядины и свинины в 200 тысяч тонн для каждого вида мяса - то есть, в размере годовой потребности в импорте. На этот объем пошлина распространяться не будет. Сейчас пошлина составляет не менее 15%, а в октябре импортеры говядины потеряли возможность получать скидку из-за изменения сетки тарифных преференций ЕАЭС.

Как говорится в письме Минсельхоза, отмена пошлины поможет увеличить предложение на российском рынке и сдержать рост цен. Например, цена на свинину в мире падает: в Бразилии на 16%, в Европе - на 7%, и, если обнулить пошлину, составляющую 25%, Россия сможет получить импортную продукцию по цене, сопоставимой с отечественной.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что российские производители могут счесть такие меры несправедливыми, поскольку они имеют стратегические планы по развитию производства с учетом таможенно-тарифной политики государства. Однако ситуация имеет "социальный импульс" и эти меры способны затормозить рост цен.

По данным Росстата на конец октября, сильнее всего в России выросли цены на мясо птицы - почти 31% по сравнению с прошлым годом.

Экономика Товары и цены Экономика АПК Правительство Минсельхоз Цены на продукты

Главное сегодня

С 8 ноября вводится новый сертификат о вакцинации
СМИ: Минсельхоз хочет отменить пошлину на мясо ради стабилизации цен
Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител
Захарова: Нужны практические шаги США для налаживания работы дипмиссий
В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ
Названы регионы, где коммунальные услуги подорожают сильнее всего
Могут ли на кассе не принять непонравившиеся купюры