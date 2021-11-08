Совет попечителей МХАТ им. Горького прекратил свои отношения с театром

Новости

В Каннах неизвестный напал на полицейских и ранил одного из них ножом 11:09
Умер режиссер Ману Бонмарьяж 11:06
В Никарагуа состоялись выборы президента и вице-президента страны 11:01
Новый российский бронированный пикап сняли на видео 11:00
Минцифры: Портал "Госуслуг" работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются 10:50
В Марокко найден мертвым оператор поттерианы и "Звездных войн" 10:45
Скончался бывший глава Минэнерго Сергей Шматко 10:11
Китай выстроил в пустыне флот США для отработки ракетных ударов 10:07
В Москве и МО приостановлен бесплатный проезд для непривитых пенсионеров 09:56
Владимир Кехман проведет сокращение штата в МХАТ им. Горького 09:40
Умер экс-министр путей сообщения РФ Вадим Морозов 09:39
В Домодедово с машин каршеринга сняли автомобильные катализаторы 09:30
Михаил Мишустин поручил проводить международную олимпиаду по философии 09:21
ПВО Крыма усилят комплексы С-350 "Витязь" 09:16
Захарова назвала саммит за демократию очередной химерой США 08:47
ВОЗ дала новые рекомендации о порядке бустерной вакцинации 07:47
СМИ: Минсельхоз хочет отменить пошлину на мясо ради стабилизации цен 07:40
Депутат Рады предупредил украинские власти о последствиях агрессии в Донбассе 07:27
В России начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19 06:25
США с 8 ноября разрешат въезд только привитым от COVID-19 иностранцам 05:58
Российско-украинская команда выиграла турнир по CS:GO в Швеции 05:30
USA Today: Рейтинг одобрения Байдена опустился ниже 38 процентов 04:55
В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ 04:19
Гинцбург: При ускорении вакцинации COVID можно одолеть за несколько месяцев 03:45
Захарова: Нужны практические шаги США для налаживания работы дипмиссий 03:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
08.11.2021 10:53
Рубрика: Культура

Совет попечителей МХАТ им. Горького прекратил свои отношения с театром

Текст: Наталья Соколова
Совет попечителей МХАТ им. М. Горького прекращает свои отношения с театром. Об этом сообщил председатель Совета, коммерческий директор ОАО "УГМК" Игорь Кудряшкин.

Совет Попечителей МХАТ был создан в 2020 году на базе фонда "Институт культурной политики". За сезон 2020/2021 фондом было привлечено около 150 млн рублей на создание и продвижение новых постановок МХАТ им. М. Горького. Из этих средств МХАТ им. М. Горького выпустил спектакли: "Нюрнбергский вальс", "Лавр", "У премьер-министра мало друзей", "Розовое платье", "Пиноккио", прошли гастроли спектакля "Лес" в Санкт-Петербурге.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Владимир Кехман проведет сокращение штата в МХАТ им. Горького

"Наши отношения с театром строились на творческой политике, которую формулировал и проводил художественный руководитель театра Эдуард Бояков, - рассказал Игорь Кудряшкин по результатам встречи членов совета попечителей. - Мы убеждены, что призвание российского театра есть поиск смыслов и образов, которые станут ориентиром для нашего народа. На сегодняшний день нам неизвестны планы нового генерального директора".

Участники встречи напомнили, что за три года, пока Эдуард Бояков был художественным руководителем, МХАТ им. Горького выпустил 15 премьер, создал проект "Открытые сцены", были открыты магазины "МХАТ.Книги" и "МХАТ.Место".

"Я вошел в Совет попечителей, когда увидел, каким стал театр под руководством Эдуарда Боякова, - заявил президент корпорации "Синергия" Вадим Лобов. - Первым спектаклем, который я посмотрел, стал "Красный Моцарт" режиссера Ренаты Сотириади. Я не так часто хожу в театр по причине занятости, но после этого ни одну премьеру МХАТ уже не пропускал. "Лавр" я видел пять раз, сначала сам, потом с друзьями и партнерами. Я был поражен, сколько молодых и талантливых артистов в труппе театра, был поражен теми эмоциями, с которыми публика принимает этот спектакль. Эта творческая энергия была мне абсолютно созвучна. Именно поэтому корпорация "Синергия" начала сотрудничество с театром по проекту создания образовательной институции "Новая школа МХАТ", в рамках которой студенты могли проходить практику непосредственно в театре. Именно поэтому я принял решение войти в Совет попечителей МХАТ".

КСТАТИ

Совет попечителей МХАТ им. Горького создан в 2020 году. Он образован на базе и по инициативе партнера МХАТ - Фонда "Институт культурной политики". В Совет попечителей входят крупные компании, меценаты, благотворители, представители российских деловых кругов, государственные деятели.

Культура Театр

Главное сегодня

Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител
СМИ: Минсельхоз хочет отменить пошлину на мясо ради стабилизации цен
Владимир Кехман проведет сокращение штата в МХАТ им. Горького
Скончался бывший глава Минэнерго Сергей Шматко
В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ
Чем заняться в нерабочие дни: музеи, театры, выставки
Кто такие стримеры и за счет чего они живут