Совет попечителей МХАТ им. Горького прекратил свои отношения с театром

Совет попечителей МХАТ им. М. Горького прекращает свои отношения с театром. Об этом сообщил председатель Совета, коммерческий директор ОАО "УГМК" Игорь Кудряшкин.

Совет Попечителей МХАТ был создан в 2020 году на базе фонда "Институт культурной политики". За сезон 2020/2021 фондом было привлечено около 150 млн рублей на создание и продвижение новых постановок МХАТ им. М. Горького. Из этих средств МХАТ им. М. Горького выпустил спектакли: "Нюрнбергский вальс", "Лавр", "У премьер-министра мало друзей", "Розовое платье", "Пиноккио", прошли гастроли спектакля "Лес" в Санкт-Петербурге.

"Наши отношения с театром строились на творческой политике, которую формулировал и проводил художественный руководитель театра Эдуард Бояков, - рассказал Игорь Кудряшкин по результатам встречи членов совета попечителей. - Мы убеждены, что призвание российского театра есть поиск смыслов и образов, которые станут ориентиром для нашего народа. На сегодняшний день нам неизвестны планы нового генерального директора".

Участники встречи напомнили, что за три года, пока Эдуард Бояков был художественным руководителем, МХАТ им. Горького выпустил 15 премьер, создал проект "Открытые сцены", были открыты магазины "МХАТ.Книги" и "МХАТ.Место".

"Я вошел в Совет попечителей, когда увидел, каким стал театр под руководством Эдуарда Боякова, - заявил президент корпорации "Синергия" Вадим Лобов. - Первым спектаклем, который я посмотрел, стал "Красный Моцарт" режиссера Ренаты Сотириади. Я не так часто хожу в театр по причине занятости, но после этого ни одну премьеру МХАТ уже не пропускал. "Лавр" я видел пять раз, сначала сам, потом с друзьями и партнерами. Я был поражен, сколько молодых и талантливых артистов в труппе театра, был поражен теми эмоциями, с которыми публика принимает этот спектакль. Эта творческая энергия была мне абсолютно созвучна. Именно поэтому корпорация "Синергия" начала сотрудничество с театром по проекту создания образовательной институции "Новая школа МХАТ", в рамках которой студенты могли проходить практику непосредственно в театре. Именно поэтому я принял решение войти в Совет попечителей МХАТ".

КСТАТИ

Совет попечителей МХАТ им. Горького создан в 2020 году. Он образован на базе и по инициативе партнера МХАТ - Фонда "Институт культурной политики". В Совет попечителей входят крупные компании, меценаты, благотворители, представители российских деловых кругов, государственные деятели.