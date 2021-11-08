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Рубрика: В мире

США с 8 ноября разрешат въезд только привитым от COVID-19 иностранцам

Власти США с 8 ноября будут требовать от въезжающих в страну иностранцев свидетельство о полном прохождении вакцинации от коронавируса. Согласно новым правилам, приниматься будут справки о прививке препаратами, одобренными медицинским регулятором США или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Фото: Константин Завражин/РГ
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Пока речь идет только о восьми вакцинах, пишет ТАСС. Российские препараты не числятся в данном списке, однако ранее сообщалось, что ВОЗ перезапустила процедуру одобрения российской вакцины "Спутник V" для экстренного применения.

Представитель американской администрации заявил журналистам, что власти США учитывают, что ВОЗ регулярно пересматривает свои оценки. Отвечая на вопрос о том, будет ли возможным расширение списка препаратов, вакцинация которыми позволяет въехать в США, американский чиновник подчеркнул, что это "динамичный процесс".

Как уточнил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, подтверждение полной вакцинации будет требоваться перед посадкой на самолет в США, а исключения из этих правил будут чрезвычайно ограниченными.

"Спутник V" - первая в мире вакцина от коронавируса. Сейчас российский препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением около четырех миллиардов человек (более 50% населения Земли). По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов он занимает второе место в мире.

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