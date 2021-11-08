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08.11.2021 21:57
Рубрика: Страхование

Страховщики назвали страны, где чаще всего попадают в ДТП российские водители

Текст: Владимир Баршев
Российские водители чаще всего становились виновниками ДТП в Беларуси, Германии и Польше. Такой вывод сделали эксперты "АльфаСтрахование", проанализировав данные обращений по международным полисам "Зеленая карта" за 2020-2021 годы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как и два года назад, тройка лидеров не изменилась. Чаще всего автолюбители из России попадали в аварии в Беларуси (32%). Вдвое реже соотечественники становились виновниками ДТП в Германии. На долю этого государства приходится 16% от всех страховых обращений.

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Чуть меньше дорожных происшествий сопровождало российских водителей в поездках по Польше - там они провоцировали аварии в 13% случаев. Также в числе стран, где наши соотечественники попадали в ДТП, оказалась Литва (8%) и Финляндия (3%). Относительно безаварийными стали Турция, Латвия, Франция, Испания и Румыния. В этих странах происходило от 2,4%-2,9% ДТП с участие водителей из России.

"Пандемия COVID-19 внесла свои изменения в характер ДТП за рубежом с участием российских водителей. Из-за закрытия границ количество туристов, путешествующих на личных авто, значительно сократилось. Теперь большая часть страховых обращений по "Зеленой карте" поступает от юридических лиц из России, совершающих деловые поездки за границей"- говорит директор департамента страховых выплат "АльфаСтрахование" Александр Харагезов.

Он также напомнил, что независимо от статуса и целей, для безопасной поездки за границу каждому автолюбителю необходимо заранее приобрести "Зеленую карту". Наличие полиса - это обязательное условие для границы. В случае, если российский автолюбитель станет виновником ДТП за рубежом, страховое возмещение потерпевшему будет произведено по карте российского страховщика. И наоборот, если иностранный водитель с "Зеленой картой" стал виновником аварии на территории РФ, то потерпевшая сторона получит страховое возмещение по иностранной "Зеленой карте", признаваемой наравне с российским полисом ОСАГО.