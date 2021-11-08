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08.11.2021 11:21
Рубрика: Происшествия

Суд признал законным отказ в рассмотрении вопроса о передаче Уилана США

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным решение Верховного суда Мордовии в отношении Пола Уилана, сообщает ТАСС. Напомним, суд оставил без рассмотрения ходатайство защитников о его передаче США для дальнейшего отбытия там наказания.

МИД: Наказание Уилану мягче, чем было бы в США за аналогичное преступление

Напомним, в июне 2020 года Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам строгого режима за шпионаж против России. Дело из-за секретности материалов слушалось в закрытом режиме. Гособвинение настаивало на наказании в виде 18 лет колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Суд

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