Топ-10 кроссоверов октября: Niva - в пятерке лидеров, Tiguan выбыл

В октябре 2021 года самым продаваемым кроссовером продолжает оставаться Hyundai Creta: его выбрали 5088 россиян, что на 1600 человек меньше, чем в 2020-м году, но на 1237 больше, чем в сентябре этого года.

Относительно стабильным остаётся спрос на Toyota RAV4, который купили 3540 человек (- 136 экз. по отношению к октябрю 2020 года).

Третье место пока никому не собирается уступать Renault Duster, тираж которого составил 2924 автомобиля (- 340 экз.).

На четвёртом - Lada Niva (в АЕБ считают суммарные продажи Niva Legend и Niva Travel): это один из лучших показателей для семейства внедорожников, но далеко не самый результативный в абсолютных цифрах: 2634 автомобиля (- 3026 экз.).

Пятое и шестое места - у кроссоверов Nissan: Qashqai, проданного в октябре в количестве 2210 экземпляров (+ 179 экз.), и X-Trail, нашедшего 2181 нового владельца (- 368 экз.).

На седьмой строчке - Mitsubishi Outlander: 1950 проданных единиц модели (- 568 экз.). На восьмой - отечественный УАЗ "Патриот", не знавший в недавние докризисные времена таких высоких мест: в октябре куплено 1795 внедорожников (+ 127 экз.), в сентябре, напомним, модель находилась лишь на 14 месте в топ-10 самых продаваемых SUV с результатом 1484 единицы.

Значительно усилил свои позиции Chery Tiggo 7 Pro: в прошлом месяце его купили на 1308 человек больше, чем в октябре 2020 года, итого: 1795 экземпляров "китайца" реализовали дилеры Chery.

Десятку замкнул Mazda CX-5: 1759 машин (+ 133 экз.). Далее идут Chery Tiggo 4 с 1699 покупателями в активе (+ 1044 экз.), Kia Sportage - 1692 авто (- 954 экз.), Hyundai Tucson - 1542 кроссовера (- 1022 экз.), Haval Jolion - 1506 автомобилей (в октябре 2020 года модель не была представлена на российском рынке).

По итогам октября 2021 года, по данным АЕБ, падение авторынка составило 18.1%.