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08.11.2021 14:21
Рубрика: Общество

Ученые выяснили, как лучше всего защититься от коронавируса

Текст: Евгения Думанская
Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Александр Корольков/РГ Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Александр Корольков/РГ
Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Александр Корольков/РГ

Специалисты Монреальского университета выяснили, что дольше всего высокий уровень антител сохраняется у переболевших пожилых людей, а также у тех, кто вакцинировался после того, как переболел. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Ученые обратили внимание на тех, кто болел в легкой форме или без симптомов. Исследование началось в 2020 году, еще до того, как появился ныне доминирующий во всем мире штамм "дельта". Специалисты обследовали 32 взрослых пациента в одной из канадских больниц. Никому из низ не требовалась госпитализация, но ПЦР-тесты были положительными.

В течение года ученые наблюдали, как меняются уровни антител у участников исследования, некоторые из них за это время вакцинировались. Результаты сравнивали с контрольной группой, участники которой не заражались коронавирусом.

Оказалось, что у тех, кто прошел вакцинацию, уровень антител был значительно выше, чем у переболевших. При этом среди переболевших высокие титры дольше всего сохранялись у респондентов старше 50 лет. Кроме того, антитела, выработанные при заражении "исходным" штаммом коронавируса эффективны к новым вариантам, включая "бета", "гамма" и "дельта".

Ученые отметили, что у переболевшего в легкой форме, а потом прошедшего вакцинацию, уровень антител удваивается, при этом вновь образовавшиеся антитела эффективно блокируют проникновение коронавируса в клетки.

В России массовая вакцинация во всех регионах проводится с начала года. Сейчас привились уже свыше 50 миллионов человек. По мнению специалистов, для стабилизации ситуации с распространением штамма "дельта" необходим уровень коллективного иммунитета не менее 80%.

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