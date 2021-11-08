Ученые выяснили, как лучше всего защититься от коронавируса

Специалисты Монреальского университета выяснили, что дольше всего высокий уровень антител сохраняется у переболевших пожилых людей, а также у тех, кто вакцинировался после того, как переболел. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ученые обратили внимание на тех, кто болел в легкой форме или без симптомов. Исследование началось в 2020 году, еще до того, как появился ныне доминирующий во всем мире штамм "дельта". Специалисты обследовали 32 взрослых пациента в одной из канадских больниц. Никому из низ не требовалась госпитализация, но ПЦР-тесты были положительными.

В течение года ученые наблюдали, как меняются уровни антител у участников исследования, некоторые из них за это время вакцинировались. Результаты сравнивали с контрольной группой, участники которой не заражались коронавирусом.

Оказалось, что у тех, кто прошел вакцинацию, уровень антител был значительно выше, чем у переболевших. При этом среди переболевших высокие титры дольше всего сохранялись у респондентов старше 50 лет. Кроме того, антитела, выработанные при заражении "исходным" штаммом коронавируса эффективны к новым вариантам, включая "бета", "гамма" и "дельта".

Ученые отметили, что у переболевшего в легкой форме, а потом прошедшего вакцинацию, уровень антител удваивается, при этом вновь образовавшиеся антитела эффективно блокируют проникновение коронавируса в клетки.

В России массовая вакцинация во всех регионах проводится с начала года. Сейчас привились уже свыше 50 миллионов человек. По мнению специалистов, для стабилизации ситуации с распространением штамма "дельта" необходим уровень коллективного иммунитета не менее 80%.