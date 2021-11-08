В Пенсионном фонде рассказали, как оформить пенсию на работе

Правда, при этом предприятие, организация или компания должны иметь соглашение об информационном взаимодействии с региональным отделением Пенсионного фонда России. В рамках такого взаимодействия страхователю необходимо направить в ПФР списки работников, которые в течение ближайших 12 месяцев выходят на пенсию по старости, в том числе досрочно.

Представители работодателя самостоятельно собирают документы, которые нужны для назначения пенсии: паспортные данные, СНИЛС, данные из трудовой книжки, военного билета, справки из органов занятости и другие. Далее сведения отправляются по защищенным каналам связи в отделение Пенсионного фонда. Самому работнику, который начал оформление пенсии, необходимо будет лишь несколько раз зайти в отдел кадров: принести документы и расписаться в заявлениях о назначении и способе доставки пенсии. Работодателям тоже выгодно - не придется отпускать сотрудников для того, чтобы они смогли посетить Пенсионный фонд.

Впрочем, уже скоро пенсию и вовсе начнут назначать автоматически. Для автоматического назначения страховой пенсии по старости достаточно будет подать заявление через портал госуслуг. Получить пенсию в автоматическом режиме смогут граждане со страховым стажем не менее 15 лет, с величиной индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30.