В Венесуэле начнут прививать от COVID-19 детей старше двух лет

В Венесуэле вакцинировано от коронавируса 70% населения. Об этом сообщил президент Николас Мадуро, выступая на совещании по вопросам здравоохранения.

"Я должен сообщить, что в понедельник, 8 ноября, в Венесуэле начнется вакцинация детей старше двух лет", - цитирует РИА Новости венесуэльского лидера. Президент также напомнил о цели властей: к концу ноября привить от COVID-19 80% жителей страны, а к концу декабря - 90%.

Ранее Коста-Рика стала первой страной, которая ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для детей пяти-одиннадцати лет. Такое решение приняла национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии. При этом около 73 процентов подростков 12-19 лет в Коста-Рике уже привились как минимум первым компонентом вакцины от COVID-19. Вакцинацию детей более младшего возраста планируется ввести в стране с марта 2022 года.