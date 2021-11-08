Вирусолог Альтштейн оценил эффект нерабочих дней

В Москве после нерабочих дней наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом, но по стране о подобном говорить пока нельзя, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

В России с 30 октября по 7 ноября были объявлены нерабочие дни. Москва и Московская область ушли в такой режим несколько раньше, с 28 октября, а пять российских регионов: Смоленская, Курская, Томская, Челябинская и Новгородская области продлили нерабочие дни на более долгие сроки, вплоть до 15 ноября. Кроме того, В 75 регионах введены QR-коды для посещения учреждений культуры, социального обслуживания, туристических объектов и торговых центров.

Как считает Альтштейн, хотя в Москве наметилось улучшение ситуации, в целом по стране о стабилизации пока говорить сложно. По его мнению, лучшим способом для остановки распространения инфекции является вакцинация.

"Нужно вакцинироваться, а остальные средства являются вспомогательными", - сказал вирусолог в беседе с РИА Новости.