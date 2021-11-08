"Выписка не за горами": состояние Александра Серова улучшилось

Состояние певца Александра Серова демонстрирует положительную динамику, рассказал директор артиста Александр Федорков.

"Пока еще в больнице, динамика положительная. У меня твердое ощущение, что выписка не за горами", - приводит ТАСС слова Федоркова.

Более того, по словам директора, Серов уже успел поработать удалённо в студии.

"Серов в хорошей форме, с голосом все в порядке", - цитирует Федоркова РИА Новости.

67-летний певец был госпитализирован с коронавирусом и обширным поражением лёгких. Недавний тест Серова на COVID-19 дал отрицательный результат.