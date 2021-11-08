Вышел трейлер семейного фильма "Восьмибитное Рождество"

YouTube-канале Warner Bros. Pictures.появился англоязычный трейлер комедийного семейного фильма "Восьмибитное Рождество" (8 Bit Christmas). Премьера состоится 24 ноября.

Каждый ребенок мечтает об особенном подарке на Рождество, но часто получает что-то совершенно разочаровывающее, рассказывает в ролике Нил Патрик Харрис ("Как я встретил вашу маму", "Исчезнувшая", новая "Матрица").

В 80-х он, 11-летний мальчик, мечтал о приставке Nintendo, но родители отказывались ее покупать. Более того, достать приставку было неимоверно сложно - их раскупали в считанные минуты. Школа объявила научное соревнование, главным призом в котором была вожделенная игра. На что готовы пойти дети ради выигрыша?

Режиссер фильма - Майкл Даус, сценарий Кевина Якубовски. В ролях: Стив Зан ("Белый лотос"), София Рид-Ганцерт, Сайрус Арнольд, Уинслоу Фегли, Сантино Барнард.