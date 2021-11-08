Вышел второй трейлер южнокорейского сериала ужасов "Зов ада"

На YouTube-канале Netflix появился второй трейлер южнокорейского жутковатого сериала "Зов ада" (англ. Hellbound, в оригинале Jiok) на языке оригинала с английскими субтитрами. Премьера шестисерийного шоу запланирована на стриминговом сервисе на 19 ноября.

Сюжет строится вокруг внезапных предсказаний смерти, которые слышат люди. В назначенное время "ангел смерти" убивает их, полиция пытает расследовать дела, но вскоре понимает, что происходит нечто потустороннее и недоступное их пониманию. Начинающийся хаос и самоубийства обреченных людей разрушают мир, к которому все привыкли. Первый трейлер мы смотрели здесь.

Режиссер и автор сценария - Ён Сан Хо ("Поезд в Пусан", "Поезд в Пусан 2: Полуостров"). В ролях: Ю А Ин, Пак Чон Мин, Ким Хён Джу, Вон Джин А.