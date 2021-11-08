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Вышел второй трейлер южнокорейского сериала ужасов "Зов ада"

Новости
    08.11.2021, 16:03
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

На YouTube-канале Netflix появился второй трейлер южнокорейского жутковатого сериала "Зов ада" (англ. Hellbound, в оригинале Jiok) на языке оригинала с английскими субтитрами. Премьера шестисерийного шоу запланирована на стриминговом сервисе на 19 ноября.

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Сюжет строится вокруг внезапных предсказаний смерти, которые слышат люди. В назначенное время "ангел смерти" убивает их, полиция пытает расследовать дела, но вскоре понимает, что происходит нечто потустороннее и недоступное их пониманию. Начинающийся хаос и самоубийства обреченных людей разрушают мир, к которому все привыкли. Первый трейлер мы смотрели здесь.

Режиссер и автор сценария - Ён Сан Хо ("Поезд в Пусан", "Поезд в Пусан 2: Полуостров"). В ролях: Ю А Ин, Пак Чон Мин, Ким Хён Джу, Вон Джин А.

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