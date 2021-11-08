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Заболевшему COVID-19 Валерию Гаркалину провели экстренную операцию

Новости
    08.11.2021, 16:09
Текст:   Олег Усков

Находящемуся в реанимации с COVID советскому, российскому актеру Валерию Гаркалину потребовалось хирургическое вмешательство.

Фото: kino-teatr.ru
Представительница Гаркалина опровергла слова об ухудшении его состояния

Как передает KP.RU, 67-летнему артисту провели операцию на плевральной полости грудной клетки. Источником издания уточнено: несколько дней назад у Валерия Борисовича случился пневмоторакс - в грудной клетке начал скапливаться воздух, который давил на легкие, после чего и без того тяжелое состояние актера резкое ухудшилось.

"В грудной клетке был сделан небольшой разрез между ребрами, через который был введен дренажный шланг в плевральную полость", - описал инсайдер суть процесса, поясняя, что далее дренаж подключили к аппарату, который откачал скопившиеся в грудной полости воздух и кровь.

Отмечено, что операция прошла успешно, и жизненные показатели артиста удалось нормализовать. При этом специалисты приняли решение не извлекать пока дренажный шланг - на случай повторного скопления воздуха и жидкости.

Гаркалин госпитализирован более месяца назад в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке. Артист был погружен в искусственную кому и подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Поражение легких актера - до 85%.

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