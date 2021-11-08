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08.11.2021 17:52
Рубрика: Власть

Захарова напомнила Варшаве об ее участии в разрушении Ирака

Текст: Юрий Когалов

Действия самой Польши привели к тому, что она теперь сталкивается с наплывом мигрантов. Такое мнение в своем телеграм-канале выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Как обратила внимание дипломат, в Польшу идут беженцы из Ирака, лишившиеся крыши над головой, в том числе из-за политики Варшавы. "Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак", - отметила Захарова, напомнив, как более двух тысяч польских солдат "вторглись в это суверенное государство устанавливать демократию".

"Почему сегодня не принять как минимум столько же "благодарных иракцев", чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы?" - задалась вопросом Захарова.

Напомним, с начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тысяч мигрантов. Власти Польши ввели чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Беларусью, на самой границе появилось заграждение из колючей проволоки. При этом Варшава, Вильнюс и Рига обвинили Минск в создании миграционного кризиса. В ответ президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что из-за западных санкций у республики нет возможности сдерживать поток беженцев.

Очередная группа мигрантов попыталась прорваться через границу в понедельник. По оценкам официального представителя госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского, в ней было свыше тысячи человек, в том числе женщины и дети. Белорусская сторона усилила охрану правопорядка вдоль дороги в Гродненской области, по которой шли мигранты. Польша со своей стороны ввела на границе боевую готовность. Как заявил глава МВД республики Мариуш Каминьский, польская сторона отслеживает ситуацию на границе и "готова к любым сценариям". "Жесткая защита границы - наш приоритет. Мы увеличили число сотрудников пограничной охраны, полицейских и солдат. Ждем в полной готовности", - отметил министр.

В Госпогранкомитете Беларуси не исключили, что "провокационных действий польской стороны, направленных на оправдание применения физической силы и спецсредств в отношении беженцев".

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