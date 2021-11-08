Захарова назвала саммит за демократию очередной химерой США

Созываемый США "Саммит за демократию" призван продемонстрировать, что коллективный Запад имеет некую конструктивную объединительную повестку, но пока это лишь теоретические изыскания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Этот саммит за демократию - это очередная химера, которая должна показать, что коллективный Запад имеет некую конструктивную объединительную повестку", - отметила Захарова. По ее словам, "объединительная повестка должна иметь конкретные примеры на практике, а не просто теоретические измышления, которые потом заканчиваются очередными скандалами".

Как обратила внимание дипломат, после того, как США и их союзники по НАТО бежали из Афганистана, в Вашингтоне поняли, что претендовать на мировое лидерство при помощи военных коалиций сейчас "неудобно". Поэтому на свет появилась новая "химера": придуман так называемый саммит в поддержку демократии. "По задумке авторов, теперь мир должен быть разделен еще по одному принципу: на страны демократические и недемократические", - отметила Захарова. По ее словам, так США пытаются создать ощущение объединенности Запада.

Подобная встреча нужна, например, чтобы сгладить последствия скандала с созданием Австралией, Великобританией и США нового трехстороннего формата партнерства AUKUS. "Одним этим действием они внесли колоссальный разор внутрь своей же натовской семьи", - обратила внимание Захарова.

По словам дипломата, идеология западного мира заключается в создании блоков, которые бы находились в постоянном противостоянии с кем-либо. Россия же предпочитает взаимодействовать на равноправной основе для противостояния угрозам. "Смотрите, какая разница: дружить против кого-то или дружить вместе, чтобы преодолевать общие проблемы", - отметила представитель МИД РФ.

И именно Россия предлагает идею, которая может претендовать на истинное лидерство в мире. Речь идет о концепции "разумного консерватизма", озвученной президентом Владимиром Путиным. "Разумный консерватизм, который не предполагает отказа от движения вперед. Он предполагает движение вперед на основе всего позитивного и эффективного опыта, который накоплен человечеством, каждой конкретной страной на своем конкретном примере", - заявила Захарова.

Кстати, ранее свою оценку созываемому США саммиту дал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, разделив страны на "демократические" и "недемократические", Вашингтон пытается создать массовку для того движения, во главе которого стоят сами США. "Будет забавно посмотреть, кого конкретно и в каком качестве пригласили. Почти убежден, что будут "заходы" и к некоторым из наших стратегических партнеров и союзников", - заявил Лавров. Министр обратил внимание, что в списке приглашенных нет ни России, ни Китая. По его словам, "коллективный Запад" на свои мероприятия приглашает обычно "послушные" страны. "Они нужны для массовки и создают видимость более широкого, нежели чисто западного процесса", - отметил министр. Решения же принимаются в узком кругу.