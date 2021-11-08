Захарова назвала саммит за демократию очередной химерой США

Новости

В Домодедово с машин каршеринга сняли автомобильные катализаторы 09:30
Михаил Мишустин поручил проводить международную олимпиаду по философии 09:21
ПВО Крыма усилят комплексы С-350 "Витязь" 09:16
СМИ: Минсельхоз хочет отменить пошлину на мясо ради стабилизации цен 07:40
Депутат Рады предупредил украинские власти о последствиях агрессии в Донбассе 07:27
В России начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19 06:25
США с 8 ноября разрешат въезд только привитым от COVID-19 иностранцам 05:58
Российско-украинская команда выиграла турнир по CS:GO в Швеции 05:30
USA Today: Рейтинг одобрения Байдена опустился ниже 38 процентов 04:55
В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ 04:19
Гинцбург: При ускорении вакцинации COVID можно одолеть за несколько месяцев 03:45
Захарова: Нужны практические шаги США для налаживания работы дипмиссий 03:18
В Венесуэле начнут прививать от COVID-19 детей старше двух лет 02:45
Меркель не будет заниматься политикой после ухода с поста канцлера 02:22
Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител 01:49
Пользователи Twitter проголосовали за продажу Маском 10 процентов акций Tesla 01:24
Утечка газа названа возможной причиной взрыва в кафе Казахстана 00:55
В баскетбольной Единой лиге "Локо" отыгрался у "Енисея" с "минус 17" 07.11.2021
Витория: Если покину "Спартак", у меня останется много историй, которые смогу рассказать 07.11.2021
Салливан: Президент Байден отказался от принципа "Америка на первом месте" 07.11.2021
Трусова пропустит Гран-при Японии из-за травмы ноги 07.11.2021
Более 295 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 07.11.2021
Главный тренер "Локомотива": Я доволен ничьей со "Спартаком" 07.11.2021
Инженерные войска усилили робототехническими комплексами "Уран-6" и "Уран-14" 07.11.2021
"Локомотив" в большинстве упустил победу над "Спартаком" 07.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
08.11.2021 08:47
Рубрика: Власть

Захарова назвала саммит за демократию очередной химерой США

Текст: Юрий Когалов
Созываемый США "Саммит за демократию" призван продемонстрировать, что коллективный Запад имеет некую конструктивную объединительную повестку, но пока это лишь теоретические изыскания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

"Этот саммит за демократию - это очередная химера, которая должна показать, что коллективный Запад имеет некую конструктивную объединительную повестку", - отметила Захарова. По ее словам, "объединительная повестка должна иметь конкретные примеры на практике, а не просто теоретические измышления, которые потом заканчиваются очередными скандалами".

Фото: РИА Новости
Захарова: Запад сам отгораживает себя от России

Как обратила внимание дипломат, после того, как США и их союзники по НАТО бежали из Афганистана, в Вашингтоне поняли, что претендовать на мировое лидерство при помощи военных коалиций сейчас "неудобно". Поэтому на свет появилась новая "химера": придуман так называемый саммит в поддержку демократии. "По задумке авторов, теперь мир должен быть разделен еще по одному принципу: на страны демократические и недемократические", - отметила Захарова. По ее словам, так США пытаются создать ощущение объединенности Запада.

Подобная встреча нужна, например, чтобы сгладить последствия скандала с созданием Австралией, Великобританией и США нового трехстороннего формата партнерства AUKUS. "Одним этим действием они внесли колоссальный разор внутрь своей же натовской семьи", - обратила внимание Захарова.

По словам дипломата, идеология западного мира заключается в создании блоков, которые бы находились в постоянном противостоянии с кем-либо. Россия же предпочитает взаимодействовать на равноправной основе для противостояния угрозам. "Смотрите, какая разница: дружить против кого-то или дружить вместе, чтобы преодолевать общие проблемы", - отметила представитель МИД РФ.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
МИД РФ указал на нежелание США регулировать деятельность дипучреждений

И именно Россия предлагает идею, которая может претендовать на истинное лидерство в мире. Речь идет о концепции "разумного консерватизма", озвученной президентом Владимиром Путиным. "Разумный консерватизм, который не предполагает отказа от движения вперед. Он предполагает движение вперед на основе всего позитивного и эффективного опыта, который накоплен человечеством, каждой конкретной страной на своем конкретном примере", - заявила Захарова.

Кстати, ранее свою оценку созываемому США саммиту дал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, разделив страны на "демократические" и "недемократические", Вашингтон пытается создать массовку для того движения, во главе которого стоят сами США. "Будет забавно посмотреть, кого конкретно и в каком качестве пригласили. Почти убежден, что будут "заходы" и к некоторым из наших стратегических партнеров и союзников", - заявил Лавров. Министр обратил внимание, что в списке приглашенных нет ни России, ни Китая. По его словам, "коллективный Запад" на свои мероприятия приглашает обычно "послушные" страны. "Они нужны для массовки и создают видимость более широкого, нежели чисто западного процесса", - отметил министр. Решения же принимаются в узком кругу.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и США

Главное сегодня

С 8 ноября вводится новый сертификат о вакцинации
СМИ: Минсельхоз хочет отменить пошлину на мясо ради стабилизации цен
Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител
Захарова: Нужны практические шаги США для налаживания работы дипмиссий
В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства