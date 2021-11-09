Цена биткоина обновила второй максимум за сутки

Новости

Российский робот "Маркер" может ехать без заправки до 60 часов 09:58
В Приморье эвакуировали всех моряков с севшего на мель судна 09:57
Министры энергетики Беларуси и России подписали протокол о ценах на газ 09:56
В РФ предложили отдавать детям часть налога на добычу полезных ископаемых 09:54
Первый полет модернизированного Ка-226Т сняли на видео 09:54
В Москве в ходе дорожного конфликта произошла стрельба 09:47
Испытана морская версия высокоточного беспилотника КУБ-БЛА 09:37
Синоптики предупредили о наступлении "предзимья" 09:33
Суд оштрафовал ХК "Салават Юлаев" за нарушение антиковидных мер 09:15
Под Воронежем завели дело о ДТП с пятью погибшими 09:11
В Башкирии в гипермакеты будут пускать только с QR-кодами о вакцинации 08:54
Овечкин вышел на четвертое место по голам в НХЛ 08:39
Названы тарифы на аэротакси в Москве 08:35
Россияне назвали самые простые профессии 08:26
ПФР вложил пенсионные накопления россиян под 8,05% годовых 07:40
Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту приводнился у берегов США 07:05
Власти: Экипажу севшего на мель в Приморье судна ничего не угрожает 06:53
Генконсульство: Россиян нет среди пострадавших в ходе давки на концерте в США 06:34
В районе аварии с контейнеровозом продлили штормовое предупреждение 06:28
Роспотребнадзор: Более 40 миллионов россиян сделали прививки от гриппа 06:01
Прокуратура начала проверку после ЧП с контейнеровозом у Находки 05:56
Приморские спасатели отправились к месту ЧП с контейнеровозом 05:49
Помощников Трампа вызвали на слушания по делу о штурме Капитолия 05:29
Врач Тимаков заявил об эффективности ревакцинации "Спутником V" 05:10
В Хабаровске дороги и машины покрылись льдом после дождя 04:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
09.11.2021 09:12
Рубрика: Экономика

Цена биткоина обновила второй максимум за сутки

Текст: Евгения Думанская
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Биткоин к утру 9 ноября поднялся выше отметки в 68 тысяч долларов - это максимальная стоимость криптовалюты за всю ее историю.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Биткоин падает после рекордного роста

По данным портала CoinMarketCap, к 8:50 мск цена биткоина за единицу составляет 68,05 тысячи долларов с тенденцией к небольшому росту. Несколько часов назад самая популярная криптовалюта поднималась до отметки в 68,4 тысячи долларов. За сутки биткоин вырос почти на 5%.

Минувшей ночью была преодолена еще одна рекордная отметка в 67 тысяч долларов. Биткоин дорожает второй месяц подряд. В апреле после достижения рекордной стоимости выше 57 тысяч долларов криптовалюта рухнула почти на треть. Эксперты связывали это с регуляцией рынка криптовалют разными странами. После падения биткоин начал восстанавливаться, но в сентябре снова произошел существенный спад.

Экономика Финансы Валютный рынок Экономика Финансы Инвестиции Виртуальные валюты

Главное сегодня

Песков заявил о готовности России к переговорам в "нормандском формате"
В Госдуме прокомментировали причины прекращения выплаты пенсий
Россия возобновила чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
В Бундестаге назвали возможный срок сертификации "Северного потока-2"
Цена биткоина обновила второй максимум за сутки
Названы регионы, где коммунальные услуги подорожают сильнее всего
Могут ли на кассе не принять непонравившиеся купюры