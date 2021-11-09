Цена биткоина обновила второй максимум за сутки

Биткоин к утру 9 ноября поднялся выше отметки в 68 тысяч долларов - это максимальная стоимость криптовалюты за всю ее историю.

По данным портала CoinMarketCap, к 8:50 мск цена биткоина за единицу составляет 68,05 тысячи долларов с тенденцией к небольшому росту. Несколько часов назад самая популярная криптовалюта поднималась до отметки в 68,4 тысячи долларов. За сутки биткоин вырос почти на 5%.

Минувшей ночью была преодолена еще одна рекордная отметка в 67 тысяч долларов. Биткоин дорожает второй месяц подряд. В апреле после достижения рекордной стоимости выше 57 тысяч долларов криптовалюта рухнула почти на треть. Эксперты связывали это с регуляцией рынка криптовалют разными странами. После падения биткоин начал восстанавливаться, но в сентябре снова произошел существенный спад.