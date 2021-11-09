Чаще всего пробег скручивают у машин старше десяти лет

В истории каждого пятого автомобиля в продаже встречается информация о скрученном пробеге. Причем чем старше машина, тем больше вероятность того, что пробег у нее будет уменьшен. Чаще всего пробег скручивают у машин старше десять лет, а также на автомобилях с американского рынка. Аналитики портала Авто.ру изучили базу объявлений о продаже легковых автомобилей и с помощью данных из отчетов "ПроАвто" выяснили, какие из них чаще всего продаются со скрученным пробегом.

Чаще всего - в 60% случаев - подделывают показатели пробега у автомобилей возрастом от десяти лет. У таких машин скручивают пробег достаточно сильно - в среднем на 60 тысяч километров и больше. Среди машин, возраст которых до шести лет, экземпляров с "нечестным" пробегом почти в четыре раза меньше. При этом и изменения показателей ниже - в среднем 30-40 тысяч километров.

Внимательнее всего нужно быть покупателям американских марок Chrysler и Dodge: их пробеги уменьшают почти в 40% случаев. В полтора раза реже так поступают с Land Rover, Infiniti и Jaguar, а также с самыми распространенными в России автомобилями - Lada. Почти не скручивают пробег у марки Datsun - всего девять процентов. Среди представителей китайских автомобилей чаще всего уменьшают пробег у Chery - в 16% случаев и чуть реже у Geely - 11%.

Среди самых популярных марок в России антирекордом отмечаются Hyundai (15,4%), Skoda (15,2%) и Renault (14,0%). Наиболее хорошей историей пробегов отличается УАЗ - 11,9%. Каждая третья Nissan Teana в продаже - с неродным пробегом: это самый высокий показатель среди отдельных моделей-иномарок. Для сравнения - с ее японскими конкурентами, Mazda 6 и Toyota Camry, такие случаи встречаются заметно реже: 21,2 и 17,3% машин соответственно.

Из кроссоверов и внедорожников чаще всего скручивают пробег у BMW X5 и Volkswagen Touareg - у каждой пятой модели немецкого автопрома. Самая "безопасная" модель в этой категории - Mazda CX-5 - показатели меняют в восьми процентах случаев.

В премиальном сегменте чаще всего можно столкнуться со скрученным пробегом у Mercedes-Benz S-класса и BMW 5 серии (по 28%). Это объясняется тем, что данные модели часто используются в качестве рабочего транспорта, поэтому родной пробег на них большой. Для сравнения - у BMW 7 серии подложный пробег встречается в 7,3% случаев, у Mercedes-Benz E-класса - в 8,3%.

У автомобилей Lada пробеги скручивают в среднем в четверти случаев. Но на актуальных моделях этот показатель в 3,5 раза ниже. Самые низкие показатели у Xray (3,4%) и Vesta (4,5%). На снятых с производства машинах количество вариантов со скрученным пробегом превышает 30%. Чаще всего (44% машин) километраж уменьшают на моделях семейства "Самара" первого поколения - 2108, 2109 и 21099.

Хорошей историей отметились Renault Duster (8,2% "скрученных" машин), Toyota RAV4 (10,3%), Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и Hyundai ix35 (по 11%), а также Kia Optima (9,4% машин). Среди бюджетных автомобилей реже фальсифицируют пробег на Renault Sandero (7,9%), Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo (по 11-12%).