Диетолог раскрыла правду об интервальном голодании

О том, кому интервальное голодание может навредить, а кому помочь, рассказала врач-диетолог Татьяна Жаровская. Она пояснила, что при такой диете сутки делятся на период, когда можно есть и когда запрещено.

Например, человек может принимать пищу днем и ничего не есть вечером и ночью. При этом "голодный" отрезок времени должен составить порядка 16 часов. "Такой распорядок питания подходит немногим", - пояснила Жаровская в интервью радио Sputnik.

По словам диетолога, есть люди, которые генетически могут редко есть. Им такой метод избавления от лишних килограммов подойдет. Но таких только 20-30%, подчеркнула эксперт. Также она уточнила, что интервальное голодание хорошо работает при инсулинорезистентности, когда у человека высокий инсулин и имеется нарушение толерантности к глюкозе.

Для всех остальных, по мнению Татьяны Жаровской, интервальное голодание может обернуться проблемами со здоровьем. Так как при таком режиме питания страдают поджелудочная железа, печень и желчный пузырь. Большие перерывы между приемами пищи приводят к тому, что желчь копится, застаивается, что в свою очередь усиливает риск камнеобразования, объяснила эксперт.

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