Эксперт: Часть магазинов одежды может закрыться в ближайшем будущем

Около 20% магазинов одежды в России рискуют закрыться уже к 2035 году. Причиной может стать тренд на осознанное потребление. Такое мнение высказал основатель Института развития индустрии моды Beinopen, руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов.

Эксперт рассказал, что онлайн-продажи в пандемию выросли в два раза - до 15% от общего объема продаж. При этом, по его словам, до 40% магазинов закрылось из-за неготовности к уходу в интернет. "С их закрытием мир потребителя не изменился, что говорит о том, что людям не нужно такое большое количество магазинов и такой объем вещей. По оценкам ассоциации WearNet, на этом фоне к 2035 году в России закроются еще 20% ритейлеров", - сообщил Баженов, чьи слова передает РИА Новости.

Алексей Баженов также добавил, переход на осознанное потребление начинает набирать обороты. В частности, ряд крупных брендов уже объявили о запуске переработки старых вещей и использовании только экологичных материалов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что накануне нерабочих дней резко вырос спрос на продукты. В непродовольственной рознице обороты выросли на 3% в сравнении с предыдущими выходными.