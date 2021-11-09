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09.11.2021 18:41
Рубрика: Экономика

Эксперт: Часть магазинов одежды может закрыться в ближайшем будущем

Текст: Нина Егоршева

Около 20% магазинов одежды в России рискуют закрыться уже к 2035 году. Причиной может стать тренд на осознанное потребление. Такое мнение высказал основатель Института развития индустрии моды Beinopen, руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Эксперт рассказал, что онлайн-продажи в пандемию выросли в два раза - до 15% от общего объема продаж. При этом, по его словам, до 40% магазинов закрылось из-за неготовности к уходу в интернет. "С их закрытием мир потребителя не изменился, что говорит о том, что людям не нужно такое большое количество магазинов и такой объем вещей. По оценкам ассоциации WearNet, на этом фоне к 2035 году в России закроются еще 20% ритейлеров", - сообщил Баженов, чьи слова передает РИА Новости.

Алексей Баженов также добавил, переход на осознанное потребление начинает набирать обороты. В частности, ряд крупных брендов уже объявили о запуске переработки старых вещей и использовании только экологичных материалов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что накануне нерабочих дней резко вырос спрос на продукты. В непродовольственной рознице обороты выросли на 3% в сравнении с предыдущими выходными.

Экономика Бизнес

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