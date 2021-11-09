ФНС обновила сервис для регистрации бизнеса

Сервис "Государственная онлайн-регистрация бизнеса" получил новые функции. Теперь пользователи могут подготовить и направить документы для государственной регистрации внесения изменений в ЕГРЮЛ или учредительные документы юридического лица, сообщили в Федеральной налоговой службе.

"Сервис позволяет заполнить заявление на сайте ФНС России с учетом всех требований законодательства. Этот процесс максимально упрощен, что позволяет избежать ошибок при заполнении", - отметили в ФНС.

После оформления документов пользователю необходимо подписать заявление электронной подписью и направить в налоговый орган.

О результатах рассмотрения заявителю сообщат по адресу электронной почты, указанному в заявлении.

Ранее в России упростили процедуру подачи документов при регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно новым правилам, заявителю или его уполномоченному лицу не требуется самостоятельно представлять документы в регистрирующий орган. Эта функция возложена на нотариуса.