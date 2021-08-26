В России упростили процедуру регистрации бизнеса

В России упростили процедуру подачи документов при регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Изменения вступили в силу 25 августа.

Согласно новым правилам, заявителю или его уполномоченному лицу не требуется самостоятельно представлять документы в регистрирующий орган. Эта функция возложена на нотариуса. "Теперь нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи заявителя на заявлении о регистрации, обязан самостоятельно направить такое заявление и другие документы в регистрирующий орган в рамках одного нотариального действия", - объяснили в Федеральной налоговой службе.

Нововведение направлено на оптимизацию процедуры представления документов в регистрирующий орган, добавили в ФНС.